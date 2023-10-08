CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı

CHP İstanbul İl Kongresi\'nde arbede çıktı
Son Güncelleme: 08.10.2023 15:14

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında bazı katılımcılar tepki gösterdi ve salonda arbede yaşandı.

Melihcan ÇALIŞKAN/Altan ÇİMEN/İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada salondakilerden bazılarının tepki göstermesi üzerine arbede çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,  İl Başkanlığı için yarışıyor. Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Eylül'de Yuvam İstanbul kreşinin Sultangazi'de açılışı sırasında katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sultangazi, Hisarcık, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:56 AK Parti MKYK listesine giremeyen Şamil Tayyar ateş püskürdü: İçin için partiyi çürütüyorlar
14:55 Hamas ''Sivilleri hedef almıyoruz'' dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil
14:52 Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı
14:06 CHP'de gergin kongre! İmamoğlu'nun konuşmasını bu sloganla kestiler
14:04 Juventus'un hocası Allegri, Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı: Kimse onun gibi değil
13:45 CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar! Alkışlayarak yanıt verdi
13:18 Deprem falan değil! İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi
12:54 Mısır'da bir polis, İsrailli turistleri taşıyan otobüse saldırdı! 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm
12:19 Kerem Aktürkoğlu, Ada yolcusu! West Ham transfer için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 15:24:58. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement