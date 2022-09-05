İYİ Partili Koray Aydın, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki gösterdi: Sorumsuz beyan - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Partili Koray Aydın, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki gösterdi: Sorumsuz beyan

05.09.2022 13:05

CHP'li vekil Gürsel Tekin'in konuk olduğu bir canlı yayında "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözleri siyasette tartışma yarattı. İYİ Parti'den bu sözlere tepki gelirken, konu hakkında bir açıklama da İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'dan geldi. Aydın, "İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz. Sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise şu ana kadar herhangi bir yorumda bulunmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in dün katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar siyaset camiasında ve özellikle Millet İttifakı cephesinde büyük gündem yarattı.

'HDP'ye bakanlık polemiği büyüyor!' Akşener sessiz ama İYİ Partili Koray Aydın'dan 'İttifak zedelenir' resti geldi

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Tv100 ekranlarında Pınar Ardor'un sorularını yanıtlayan Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklindeki soruya karşılık "Meclis'te HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışına İYİ Partili Aydın'dan sert yanıt: İttifakı zedeler

AYDIN: MİLLET İTTİFAKI'NI ZEDELER

Tekin'in sözlerine partisinin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'den tepkiler yükseldi. Birçok İYİ Partili isim Tekin'e tepki gösterirken, görüşleri merak edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener suskunluğunu henüz bozmadı. Akşener'in suskunluğu devam ederken, çok konuşulacak açıklama İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'dan geldi. Aydın, "HDP, Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir; olmayacaktır. İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz, HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti olmaz; olmayacaktır. Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder" dedi.

'HDP'ye bakanlık polemiği büyüyor!' Akşener sessiz ama İYİ Partili Koray Aydın'dan 'İttifak zedelenir' resti geldi

DERVİŞOĞLU: DERS VERMEKTEN GERİ DURMAYIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Dervişoğlu, "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sosyal medya ikiye bölündü! Akşener'in seçim şarkısının Kürtçe bir şarkıya ait olduğu iddia edildi Sosyal medya ikiye bölündü! Akşener'in seçim şarkısının Kürtçe bir şarkıya ait olduğu iddia edildi CHP'li vekilin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey CHP'li vekilin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey

Gürsel Tekin, Koray Aydın, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Koray Aydın, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine tepki gösterdi: Sorumsuz beyan - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! İngiltere soruşturma başlatmak için harekete geçti
12:24 Fener'in unutulmaz golcüsü Semih Şentürk'ten "forvet" yorumu: Son yılların en iyi hücum hattı kuruldu
12:03 Sosyal medya ikiye bölündü! Akşener'in seçim şarkısının Kürtçe bir şarkıya ait olduğu iddia edildi
11:55 Bu anlaşma tarihe geçti! Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu
11:47 İsmailağa'ya yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik'ten şarkıcı Gülşen'e: Güzelsen yüzünü sergile, k...ı niye sergiliyorsun?
11:20 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon oranları hakkında açıklama: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan net adaylık mesajı: Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım
11:00 Bu sezon final yapacak Yasak Elma, ünlü oyuncu Bekir Aksoy'u kadrosuna kattı
10:58 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı! Aşırı kilolarıyla dikkat çekti
10:52 Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulaması 81 ilde hayata geçirildi: Hava kirliliğine sebebiyet veren araçlara 2 bin 815 lira ceza kesilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 13:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Koray Aydın, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki gösterdi: Sorumsuz beyan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement