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CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyor - Son Dakika
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CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını teklif ettiği ortaya çıktı. Tugay'ın adaylığı MYK tarafından onaylanırsa Parti Meclisi'nde karar bağlanacak.

29.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:29
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CHP'nin yaklaşan yerel seçimler için İzmir adayı hala belli olmamışken siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Kulislerde yer alan iddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük." dedi.

ÖZEL, CEMİL TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin İzmir adayıyla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Saymaz, CHP lideri Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi'nde karar bağlayacağız." dediğini yazdı.

CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyor
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay

TUNÇ SOYER PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye'de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmaktır. Tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. 1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı. Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay\'ı düşünüyor
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
  • Kerim Gürel: Cemil efendi karsiyakaya hic bakamadin bir gun parkya bulusmustuk sokak hayvanlarin evini ve mamalarini cope attin neymis hijyenek degilmis yerine temiz ev koyacagim dedin ve sozunu yerine getirmedin baskan diye sana oyumuz yoook Yanıtla 0 0

Cumhuriyet Halk Partisi, Cemil Tugay, Özgür Özel, Tunç Soyer, Karşıyaka, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyor - Son Dakika


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