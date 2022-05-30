CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu

30.05.2022 17:13

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, iktidar olmaları halinde hayata geçirecekleri aile destekleri sigortasının, kadını güçlendirmek, gelir dağılımındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak adına olmazsa olmazları olacağını bildirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, iktidar olmaları halinde hayata geçirecekleri aile destekleri sigortasının, kadını güçlendirmek, gelir dağılımındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak adına olmazsa olmazları olacağını bildirdi.

Nazlıaka, partisinin Bartın İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, iktidara geldiklerinde "Aile Destekleri Sigortası Kurumu" kuracaklarını ve yoksul durumda bulunan vatandaşların hem maddi hem de ayni desteklerle hayatlarını kolaylaştıracaklarını belirtti.

Ailedeki çocuk, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kişi sayısına göre devlet tarafından yapılacak yardımların artacağını dile getiren Nazlıaka, şunları söyledi:

"Bu yardımlar kadının hesabına para yatırmak kaydıyla aile içerisinde kadını da güçlendirecek. Çünkü hane halkının yoksulluğu ayrı, yoksul hanenin içerisinde kadının yoksulluğu apayrı. İktidarımızla hayata geçireceğimiz aile destekleri sigortası, kadını güçlendirmek, gelir dağılımındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve sosyal devlet olmanın gereğini, anayasal yükümlülüğü yerine getirmek adına bizim olmazsa olmazımız olacak. Tüm yoksul bireyler aile destekleri sigortasından faydalanacak."

Emekliler için gezi organize edecekler

Sigorta desteklerinden faydalanan bireyin yaşamı boyunca desteklerden faydalanmasına ihtiyacı kalmayacağı bir Türkiye oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Nazlıaka, "Amacımız, o kişileri üreten bir Türkiye ile tekrar istihdamın içine katmak. O ailede iş arayan bir genç varsa kamuda iş imkanı çıkınca ilk istihdam bu aile destekleri sigortasından faydalanan ailedeki gence yönelik olacak. Böylece aileler çocuklarına yoksulluğu miras bırakmayacak. Herkes huzur ve refah içerisinde yaşayacağı o güzel aydınlık günleri kucaklayacak." dedi.

Emeklilerin de sigorta kapsamında rahat edeceğini ifade eden Nazlıaka, "Emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki emekliler nasıl emekli olduktan sonra geziyor, tozuyor, hayatın keyfini çıkarıyorsa emeklilerimize Turizm Bakanlığımızla yapacağımız protokollerle geziler organize edeceğiz. Onlar da gezecek, tozacak, hayatının ikinci baharının keyfini çıkarabilecek." diye konuştu.

Nazlıaka, CHP İl Başkanı Selim Karakaş ve partililerle kent merkezinde esnaf ziyaretinde de bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Bartın'da konuştu

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Kaynak: AA

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