CHP Kurultay Davası Ertelendi - Son Dakika
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Politika

CHP Kurultay Davası Ertelendi

26.05.2025 13:02
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında tedbir talepleri reddedildi, duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ihtiyati tedbir taleplerinin reddine karar verilerek, duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.

'İPTAL KARARI VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR'

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal katıldı. Hakim, CHP'nin kurultay soruşturmasına ilişkin yazılan müzekkereye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt gelmediğini ifade ederek, davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen'e söz verdi. Üregen, dava hakkında hazırlanan 6 sayfalık uzman görüşü hakkında, "Kendileri çok değerli hukuk hocalarımızdır. Fakat konumuzla ilgili uzman diyebileceğimiz nitelikte olmadıkları kanaatindeyiz. 38'inci Olağan Kurultay sürecine ilişkin ortaya çıkan usulsüzlükler nedeniyle açılmıştır. Dava konusu kurultay yalnızca parti içi demokratik işleyişi değil kamu düzenini de ilgilendirdiği için yargı denetimine açık nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, kurultayın meşruiyetini etkileyen hususlar dikkate alınarak, davaya konu işlemlerin iptali zaruriyeti doğmuştur. Alınan mütalaada dahi açıkça ifade edildiği üzere siyasi partilerin işlemlerinin iptali mümkündür. Hızlı bir şekilde iptal kararı verilmesi gerekmektedir. Mütalaada imzası bulunanlar somut iddialar olması dahilinde Kurultayın iptal edilebileceğini kabul etmişlerdir" dedi.

'BİZ BU DOSYADA BİR DELİL GÖREMEMEKTEYİZ'

CHP avukatı Çağlar Çağlayan da suçlamaları reddederek, "Yapılan bir önceki kurultayda bir sakatlık bulunmamakla birlikte siyasi partiler hukukuna göre de olağanüstü kurultayın iptal edilmesi de aykırıdır. Orada da yine bir seçim yapılmıştır ve sonuç ortadadır. Anlaşılan odur ki ne kadar seçim yapılırsa o kadar dava açılacaktır. Olağanüstü Kurultayın iptalini talep edip bir önceki kurultaydaki yönetimin yönetime gelmesinin talep edilmesinin hukukta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Kurultay başvurusu YSK'ya (Yüksek Seçim Kurulu) yapılır ve bunun usule uygun olup olmadığı kararı YSK'dadır. Haliyle bu dava bakımından da mahkeme değil, YSK görevlidir. Bu bağlamda usulen de davanın reddi gerekir. Ayrıca mütalaada imzası bulunan isimler Türkiye'deki en yetkin akademisyenlerdir. Mütalaa içerisinde davacı avukatının sanki davanın kabulüne ilişkin bir zımni kabul olduğunu söylemesi çarpıtmadır. Mütalaada mahkemenin yetkisiz olduğu belirtilmiştir. Soruşturmanın varlığının kabulü bir hukuk davasının kabulü için yeterli sayılamaz. Kaldı ki soruşturmada verilecek karar hukuk mahkemesini bağlamaz. Dava, davaya sunulan deliller bakımından değerlendirilmek zorundadır. Biz bu dosyada bir delil görememekteyiz. Davaların reddini istiyoruz" diye konuştu.

Ara karar kuran mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım'daki parti tüzüğünün istenmesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmadaki tüm belgelerin istenmesine karar verdi. Ayrıca ihtiyati tedbir taleplerinin reddine hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultay Davası Ertelendi - Son Dakika

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