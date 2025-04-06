CHP Kurultayı'nda Oy Verme İşlemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Kurultayı'nda Oy Verme İşlemi Başladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı.

06.04.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden CHP Kurultayı'nda, oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

Seçimlerde, 1323 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.

Kurultayda, PM adaylığı için 181, YDK için 51 başvuru yapıldı.

Özgür Özel'in anahtar listesi açıklandı

Parti Meclisi için oylamaya geçilirken, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı.

Özgür Özel'in listesinde PM için 52 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu (BYKP) için 12 isim, YDK için ise 15 isim yer alıyor.

Özel'in 52 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Hikmet Yalın Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, İsmail Atakan Ünver, Mahmut Tanal, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu olmak üzere 16 milletvekili bulunuyor.

Özel'in listesinde, mevcut Merkez Yönetim Kurulundan (MYK) ise Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve İlhan Uzgel'in dışında tüm isimler yer buldu. Öte yandan, Berkay Gezgin ile Berna Özgül de anahtar listede yer aldı.

Özel'in, BYKP listesinde ise 12 isim bulunuyor. Bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne doğrudan girecek.

YDK listesi 15 isimden oluştu

Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesinde ise şu isimler yer alıyor:

" Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Ali Balta, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez ve Remzi Kazmaz."

Öte yandan, Genel Başkan Özel'in yanı sıra "Denge ve dayanışma listesi" ve "Ortak akıl ortak vicdan" adı altında başka iki liste de delegelere dağıtıldı.

Adayların tanıtım yarışı

PM üye seçiminde "çarşaf liste" yöntemi uygulanacak. PM'ye girebilmek için 181 aday başvuruda bulundu. Her delegenin bu adaylar içinden 52 adayı işaretlemesi belli bir süreyi gerektirecek. Bu sürenin her delege için 3-4 dakikayı bulabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, PM'ye aday olan partililer, stantlarda tanıtımlarını yaptı.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultayı'nda Oy Verme İşlemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Ünlü oyuncudan kötü haber Komada yaşam savaşı veriyor Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü Diğerleri balkondan atlayıp kurtuldu Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü! Diğerleri balkondan atlayıp kurtuldu
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim
“Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Kadıköy’de Talisca şov Fenerbahçe, Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

21:20 Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
21:01 Kadıköy’de Talisca şov Fenerbahçe, Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
20:13 Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:00 Florentino Perez’i çıldırtan Arda Güler telefonu Florentino Perez'i çıldırtan Arda Güler telefonu
15:58 Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor: Yaşam bulgusu yoktu Volkan Konak'a sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor: Yaşam bulgusu yoktu
15:41 “Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
15:35 İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim
15:11 Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü Diğerleri balkondan atlayıp kurtuldu Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü! Diğerleri balkondan atlayıp kurtuldu
14:59 İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
14:49 Ünlü oyuncudan kötü haber Komada yaşam savaşı veriyor Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:07 Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 21:46:14. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'nda Oy Verme İşlemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement