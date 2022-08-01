CHP'li Kasap: "Sağlık sistemi çökmüş durumda" - Son Dakika
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CHP'li Kasap: "Sağlık sistemi çökmüş durumda"

01.08.2022 14:26
CHP'li Kasap: "Sağlık sistemi çökmüş durumda"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, hastaların iki aya kadar randevu alamadığını ifade ederek sağlık sisteminin çöktüğünü iddia etti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, hastaların iki aya kadar randevu alamadığını ifade ederek sağlık sisteminin çöktüğünü iddia etti.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlıkta adaletin sağlanması ve emeğin karşılığının verilmesi gerektiğini söyledi.

Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme önerildiğini hatırlatan Kasap, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu beyanının üzerinden 1 ay geçti ancak intörn hekimlere bu maaşlar henüz yatırılmadı." dedi.

Sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırının altında maaş aldığını dile getiren Kasap, hekimlerin saatlik nöbet ücretinin 46 lira olduğunu, icap nöbeti için verilen paranın yakıt ücretini karşılamayacağını belirtti.

Bir hekimin eline geçen maaşın 17-18 bin lira olduğunu savunan Kasap, "Sağlık Bakanı, hekimlere 'Hiç ümidinizi kesmeyin, 29-30 bin liradan aşağı maaş almayacaksınız.' diyor. Yok böyle bir dünya. 28-30 bin lira maaş alan hiçbir hekim mevcut değil." diye konuştu.

Kasap, MR ve tomografi değerlendirme bedelinin 3-5 lira olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bir hekim günde 150-200 film değerlendiriyor. Film başına 3 dakika düşmüyor. Birçok yanlış, eksik veya atlanan tanı var. Hastalar mağdur oluyor. Sağlık Bakanlığı göz göre göre buna izin veriyor. Neden engel olmuyorsunuz, neden insanımızın sağlığıyla oynuyorsunuz? Bu uygulamaya standardizasyon getirilmesi lazım. 3-5 liraya MR, tomografi değerlendirilmez. Sağlık sistemi çökmüş durumda. Sağlığı bir bataklığa çevirdiler. Hastalar, 15-20 gün hatta 2 aya kadar randevu alamıyor. Hastanın derdini anlatması ve doktordan o konuda açıklama alabilmesi 5 dakikaya sığmıyor. Bir hekime 5 dakikalık süre biçilmesi insanlık dışı. Böyle bir zeminde şiddetin olmaması mümkün değil."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Milletvekili, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kasap: 'Sağlık sistemi çökmüş durumda' - Son Dakika

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