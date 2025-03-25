CHP\'li 81 il başkanından ortak açıklama: Genel başkanımızın yanındayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararlarının ardından İstanbul'da toplanan CHP İl Başkanları, ortak açıklama yaptı.

"İKTİDARIN BU SALDIRILARI HALKIMIZIN HAKLI VE MEŞRU DİRENİŞİ İLE KARŞILAŞMIŞTIR"

"CHP 81 İl Başkanı" imzasıyla yapılan açıklamada, CHP'nin, 47 yıl aradan sonra 31 Mart 2024 seçimlerinden birinci parti olarak büyük başarıyla çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Partimizin elde ettiği bu başarı, milletimizin Partimize, belediyelerimize duyduğu güven Saray rejimini rahatsız etmiş ve partimize sistematik saldırılar başlamıştır. Belediye Başkanlarımızın içi boş, hukuki dayanaktan yoksun iddialarla tutuklanmaları ve görevlerinden uzaklaştırılması partimizin delegelerinin iradeleriyle neticelenen Kurultayımıza yönelik açılan soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Belediye Başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızın gözaltına alınması ve tutuklanmaları izlemi, iktidarın bu saldırıları halkımızın haklı ve meşru direnişi ile karşılaşmıştır."

"PARTİMİZ BU SÜREÇTE ETKİLİ BİR KRİZ YÖNETİMİ SERGİLEMİŞTİR"

Açıklamada, 23 Mart 2025'te yapılan cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçiminin, halkın desteğiyle büyük bir halk hareketine dönüştüğü, Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, partimiz bu süreçte etkili bir kriz yönetimi sergilemiş, halkın iradesine sahip çıkan kararlı ve dik duruşuyla demokratik değerleri koruma mücadelesini sürdürmüştür. CHP'li belediyeler, halkın desteğiyle görevlerine devam edecek ve hiçbir antidemokratik girişim, halkın refahı için çalışan kadrolarımızı durduramayacaktır."

"KAYYUM ATAMA GİRİŞİMLERİ PÜSKÜRTÜLMÜŞTÜR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik kayyum atama girişimleri Genel Başkanımızın 6 Nisan 2025 günü 'Olağanüstü Kurultay' çağrısıyla püskürtülmüştür. Bizler, örgütümüzün temsilcileri, 81 İl Başkanının ortak iradesi ve kararlılığı ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz."