CHP'li Ağbaba, sendika ve toplu sözleşme istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, her 100 işçinin 85'inin sendika hakkından mahrum bırakıldığını savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Temmuz ayı istatistiklerini değerlendirdi.

İstatistiklere göre, Türkiye'de 15 milyon 987 bin işçiden, 2 milyon 280 bininin sendika üyesi olduğunu belirten Ağbaba, "İşçilerin anayasal hakkı olan sendika hakkı, kağıt üstünde kalmış bir haktır. Ne yazık ki her 100 işçinin 85'inin sendika üyeliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çalışan işçi sayısındaki artış ile sendika üyesi olan işçi sayısındaki artış arasındaki farkın dikkati çekici olduğunu aktaran Ağbaba, şöyle devam etti.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2022'den Temmuz 2022'ye kadar geçen sürede çalışan işçi sayısındaki artış 693 bin kişi iken sendika üyeliğindeki 6 aylık artış sadece 91 bin kişidir. Sendikaların önüne konulan 'iş kolunda yüzde 1'lik örgütlenme baraj şartı' sendikaların ve işçilerin örgütlenmesinin önündeki en büyük engeldir. Temmuz ayı sendika istatistiklerine göre toplam 218 işçi sendikasının sadece 60'ının toplu sözleşme yapma yetkisi bulunmaktadır. 158 işçi sendikasının yüzde 1'lik örgütlenme baraj şartını yerine getiremediği için toplu sözleşme yapabilme yetkisi yoktur. Toplu sözleşme yapabilme önündeki yasal engeller, işçilerin sendika üyesi olsalar dahi daha düşük ücretlerle çalışmasına neden olmaktadır. Yüzde 1 baraj şartı kaldırılmalı, sendikaların özgür ve bağımsız toplu sözleşme hakkı güvence altına alınmalıdır."

Ağbaba, mevcut sendikalar yasasının bir an evvel değiştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki yasal tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de kaydetti.