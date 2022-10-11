CHP'li Altay: Bay Kemal adaylık icazetini milletten alır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin eleştirilerle ilgili, "Bay Kemal adaylık icazetini ya 6'lı masadan alır ya da milletten alır. ABD'ye bizim ihtiyacımız yok" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin 'Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya gitti' ifadelerini kullanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2002'den önce de sonra da fırsat bulduğunda ABD'ye gittiğini belirterek, "Sonra da ABD ile ilişkilerini en iyi düzeyde tutmak ister. Tutsun, ona da bir şey demem. 'Adaylık, icazet ve işaret almaya gittin' demiş Bahçeli. Bahçeli, dün söyledim. Bay Kemal adaylık icazetini ya 6'lı masadan alır ya da milletten alır. ABD'ye bizim ihtiyacımız yok. Ama adaylık, siyasete girme noktasında ABD'ye kimlerin gittiğini de en iyi sen biliyorsun. Bir aralar bu konuda esip gürlüyordun. 'ABD gezisi densizlik' demiş. Sanane kardeşim, Bay Kemal nereye gideceğini sana mı soracak? Ben sana bir kaç densizlik örneği vereyim Sayın Bahçeli; Süleyman Şah Türbesi 'ni ve o şanlı al bayrağımızın direğini ters düz edip, vatan topraklarından kaçıranlara destek vermek densizliktir. Sözde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan 'ın mektubuna, 'HDP'yi dinlemeyin Abdullah Öcalan'ı dinleyin' demek densizliğin dik alasıdır" dedi.

Altay, Bahçeli'nin, cemevlerine yönelik açıklamalarını da değerlendirerek, "Biz de söylüyoruz. Cemevleri ibadethanedir. Erdoğan kabul etse de etmese de. Erdoğan'ın, cemevlerini kültür evi olarak tanımlamasını ve Kültür Bakanlığı'nda cemevlerine başkanlık kurulmasını reform olarak görmüş. Bu ne yaman çelişki ya. Bu ne densizlik ya. Hani cemevleri ibadethaneydi. Erdoğan da diyor ki 'İbadethane değildir. Kültür Bakanlığı'na bağlarım, kültürlerine yaşasınlar.' Sanki folklor kulübü. Bunu reform diye niteliyorsun. Karar ver Sayın Bahçeli, cemevleri ibadethane midir, değil midir?" diye konuştu.