CHP'li Arık: "Doktorlara verilen ücret açlık ile yoksulluk arasında bir şey" - Son Dakika
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CHP'li Arık: "Doktorlara verilen ücret açlık ile yoksulluk arasında bir şey"

09.03.2022 12:06
CHP'li Arık: "Doktorlara verilen ücret açlık ile yoksulluk arasında bir şey"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Doktorlara verilen ücret açlık ile yoksulluk arasında bir şey." diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Doktorlara verilen ücret açlık ile yoksulluk arasında bir şey." diye konuştu.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün doktorlara yönelik bazı açıklamalarını anımsatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hekimleri hedef alan çok tahlisiz, hekimleri çok kıran bir açıklamada bulundu." dedi.

Doktorların ücretleriyle ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Arık, "Bugün doktorlar gerçekten 7 ila 8 bin TL maaş alıyorlar. Bugün yoksulluk sınırı 14 bin TL'ye dayanmış. Doktorlara verilen ücret açlık ile yoksulluk arasında bir şey." ifadesini kullandı.

Doktorların ücret, para peşinde olmadığını vurgulayan Arık, şunları kaydetti:

"Bugün doktorlar gerçekten meslek itibarının, kaybedilen meslek onurunun peşinde. Doktorların istediği şu: Hastayı müşteri gibi gören, doktoru tüccar, hastaneleri birer ticarethane gibi gören bu sistemin değiştirilmesi. Doktorların istedikleri; canları pahasına mücadele ettikleri Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması ve doktorlar 36 saat nöbet tutup sonrasında bir kamyonun altında can vermek istemiyor. Doktorlar, şifa dağıtırken kafalarında kaldırım taşı kırılmasın, kalbine bıçak saplanmasın istiyor."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yoksulluk, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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