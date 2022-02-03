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CHP'li Başarır: "Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz" - Son Dakika

CHP'li Başarır: "Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz"

03.02.2022 16:33
CHP'li Başarır: "Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun demiryolu projesi ihalesine ilişkin iddialarına verdiği cevapta hukuksuzluk ve usulsüzlük olduğunu doğruladığını öne sürerek "Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun demiryolu projesi ihalesine ilişkin iddialarına verdiği cevapta hukuksuzluk ve usulsüzlük olduğunu doğruladığını öne sürerek "Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz." dedi.

Başarır, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'la Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bandırma-Bursa-Osmaneli- Yenişehir Demiryolu Projesi ihalesine ilişkin iddialarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dün açıklama yaptığını anımsattı. Somut iddialarla konuştuklarını söyleyen Başarır, Bakan Karaismailoğlu'nun ise soyut, gerçeklerden uzak açıklamalar yaptığını savundu.

Bandırma-Bursa-Osmaneli-Yenişehir Demiryolu Projesi ile ilgili bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Başarır, "Ortada bir soygun var, bir saadet zinciri kurulmuş. Rakamları soruyoruz. 'Yalan konuşuyor.' diyor. Ben evrakla konuşuyorum, ben Sayıştay raporu ile konuşuyorum. Bir bakan çıkıp, somut bir şekilde cevap vermez mi? Çık karşımıza biz de evrakları alalım, sen de evraklarını al, istediğin kanalda, yerde, mekanda bunları seninle tartışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Başarır, kamunun parasını sonuna kadar savunmakla görevli olduklarını dile getirerek "Basına verdiğin 3 sayfalık metinle kendini aklayamazsın. Sen 2 milyar 650 milyona verdiğin ihaleyi 9,5 milyara çıkarmışsın. Adam 'Yapacağım' demiş, adamın yeterliliği var. Niye iptal ettin? Bakan aslında verdiği 7 cevapla bizim söylediklerimizi doğrulamıştır. Haksızlık, hukuksuzluk, usulsüzlük, yanlış yaptığını doğrulamıştır. Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz." diye konuştu.

CHP'li Yavuzyılmaz ise 2022 yılı yatırım programına alınan Bandırma-Bursa-Osmaneli-Yenişehir Demiryolu Projesi için ayrılan bütçenin 405 milyon lira olduğunu ve bu rakamın proje bedelinin yüzde 2,4'üne karşılık geldiğini belirtti. Projeyle ilgili tek bir çivinin bile çakılmadığını söyleyen Yavuzyılmaz, "Bu proje için kullanılan yabancı dövizli kredi anlaşmasının detayları nelerdir? Bu kredi tutarını Hazine kaç yıl boyunca toplam hangi tutarda ödemeyi taahhüt etmiştir?" sorularını yöneltti.

CHP'li Başarır: Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz

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Cumhuriyet Halk Partisi, Adil Karaismailoğlu, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: 'Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz' - Son Dakika


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