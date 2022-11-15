CHP'li Başarır "Mahkemeyi basmadık" dedi, Bakan Bozdağ "Yalan söylüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Başarır "Mahkemeyi basmadık" dedi, Bakan Bozdağ "Yalan söylüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi

15.11.2022 19:58
CHP'li Başarır "Mahkemeyi basmadık" dedi, Bakan Bozdağ "Yalan söylüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yalova Adliyesi'nde mahkeme heyetinin üstüne yürüdüğü iddialarını yalanlayarak, "O an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yalova Adliyesi'nde mahkeme heyetinin üstüne yürüdüğü iddialarını yalanlayarak, "O an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı" dedi. Bu sözler üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yalan söylüyorsunuz, kayıtlar ortada" diyerek Başarır'a tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında tartışma çıktı. CHP'li Başarır, bütçeye ilişkin görüşünü bildirdiği esnada, bir gazetenin "CHP'den Yalova'da planlı provokasyon. Kayıt tuşuna basıldı, Ali Mahir Başarır ucuz şovuna başladı" başlıklı haberini ele alarak, "Yalova'da bir olay yaşadık. O an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı. O videoları böl-kes-yapıştır olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine siz mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan, tüm bilgileri almadan akşam saatlerinde açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi'ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan (Bekir Bozdağ), orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz mahkeme bastık mı" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Bakan Bozdağ, "Yalan söylüyorsunuz. Kayıtlar ortada" diye karşılık verdi. Başarır ise, "Bana yalan söylüyorsun deme. Biz orada mahkemeyi takip ediyorduk. 50 milletvekili mahkemeyi takip ederken mahkeme salonunu terk ettik. Nasıl mahkeme bastık" diyerek kendini savundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika CHP'li Başarır 'Mahkemeyi basmadık' dedi, Bakan Bozdağ 'Yalan söylüyorsunuz' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika

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