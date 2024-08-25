CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı - Son Dakika
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Politika

CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı

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CHP lideri Özgür Özel'in Gaziantep mitinginde traktörün şoför koltuğuna geçerek kendini çiftçi olarak tanıtıp dert yanan kadının Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

25.08.2024 11:24  Güncelleme: 11:37
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Ayağını kırdığı için bir süredir mitinglerine ara vermek zorunda kalan CHP lideri Özgür Özel, doktorlarından onay aldıktan sonra dün Gaziantep'e giderek çiftçilerle bir araya geldi.

YOL ÜZERİNDE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Burada düzenlenen mitingde özellikle çiftçinin fıstık fiyatlarıyla ilgili sıkıntılarını dile getiren Özel, daha sonra yol üzerinde dertlerini anlatmak için toplanan çiftçileri dinledi.

CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı

Bu anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Fıstık Mitingimiz için Sn. Genel Başkanımızı karşıladık. Güzergah üzerinde yolumuzu keserek dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik" notunu düştü.

CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı

BAŞKAN'IN EŞİ ÇİFTÇİ OLDU

Ancak paylaşılan fotoğraflarda kendisini çiftçi olarak tanıtan (traktör üzerindeki başörtülü kadın) ve Özel'e sıkıntılarını anlatan kadınlardan birinin Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

CHP\'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel\'e dert yandı

Özgür Özel, Ali Doğan, Gaziantep, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Yaman Auto: Başkanın yanına eşi çiftçi olamaz mı ? Hemen algı yapın.. 57 226 Yanıtla
  • ömer özdaş: Bunlar dümenci ?? 206 31 Yanıtla
  • Ali Bayar: şaşırdık mı hayır 202 23 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü: İyi oynuyorlar aferin 192 21 Yanıtla
  • Ender Koçak: tepeden tırnağa hayatları flim ve kurgu 180 18 Yanıtla
  • Bu Kim: en iyi tiyatro sanatcili parti)) 153 17 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Reis e rakip olamaz bunlar reis seçime yakın emeklilikte kademe çıkarır birde emekliye işçiye zam yapar evvelallah yine kazanır seçimi yerel seçimler kimseyi aldatmasin genelde bu aziz millet reisini bırakmaz. 103 26 Yanıtla
  • Mstf apnr: Çiftçiden beledye başkaı olamaz mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? 21 105 Yanıtla
  • Ali yildirim: Yine bir tiyatro.. 118 8 Yanıtla
  • VillaUmut: Medya organları bu ara iyi coştu :) 61 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı - Son Dakika
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