CHP'li Bekaroğlu: "Türkiye ekonomi modeli çökmüştür"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Türkiye ekonomi modeli" diye bir şeyin olmadığını, bu modelin çoktan çöktüğünü ileri sürdü.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ayet ve hadislerden örnek vererek "nas" kavramını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili sözlerini aktaran Bekaroğlu, yalan söylememenin de bir "nas" olduğunu ve bunun ayetlerle sabit olduğunu belirtti.

Mersin'deki terör saldırısını hatırlatan Bekaroğlu, "Daha yaralı polisler tedavi edilmeden eylemi yapan teröristlerin CHP'nin cezaevi raporunda ismi geçen kadınlar olduğunu söylediler. Sonradan böyle bir şey olmadığı anlaşıldı. Yalan söylememek nas değil mi? Nasıl bir Müslümansınız?" diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikalarına değinen Bekaroğlu, "Türkiye ekonomi modeli diye bir model yoktur. Türkiye ekonomi modeli çoktan çökmüştür. Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ni getirdiler. Bu sistem belli bir yere kadar dövizin yükselmesine fren yapabilir ama şu anda pimi çekilmiş bomba olarak duruyor." ifadelerini kullandı.