CHP\'li Belediye Başkanlarının Eşleri Bir Araya Geldi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve Manisa'daki CHP'li ilçe belediye başkanlarının eşleri birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısında bir araya geldi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesini CHP'li belediye başkan adayları kazanarak, büyük başarıya imza attı. Seçimin ardından CHP'li belediye başkanlarının eşleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel'in de yer aldığı birlik beraberlik toplantısında bir araya gelerek, kente dair sorun ve çözüm önerilerini görüştü. Nurcan Zeyrek'in ev sahipliğinde Manisa'da gerçekleşen toplantıya, Didem Özel, Emine Dilek Ögren, Serap Balaban, Selen Öküzcüoğlu, İlkgün Nurlu, Özlem Okur, Pınar Dönmez, Ümran Akdeniz, Zehra Aykan, Gülşat Dönmez ve Müzeyyen Kurtulmuş Mintaş katıldı. Manisa merkez ve ilçelerinde yakalanan başarıda kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunun vurgulandığı toplantıda, kente dair genel talep ve istekler görüşülürken, sorunların çözümü noktasında ortak akılla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Sokak hayvanlarına yönelik konu başlıkları, ilçelerdeki kadın kooperatiflerinin faaliyetleri, kadınların iş hayatında aktif rol oynamaları, Manisa ve ilçelerine özgü yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması gibi birçok konuda da fikir alışverişinin yapıldığı toplantıların her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilmesi kararı alındı. Nurcan Zeyrek, toplantının sonunda tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek hediye takdim etti. - MANİSA