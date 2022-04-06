CHP'li Bülbül: "Zeytinlik alanların madenciliğe açılmasıyla çevre zarar görecek" - Son Dakika
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CHP'li Bülbül: "Zeytinlik alanların madenciliğe açılmasıyla çevre zarar görecek"

06.04.2022 15:54
CHP'li Bülbül: "Zeytinlik alanların madenciliğe açılmasıyla çevre zarar görecek"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasıyla çevre ve doğanın zarar göreceğini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasıyla çevre ve doğanın zarar göreceğini söyledi.

Bülbül, bir grup CHP milletvekiliyle, Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Yönetmeliğin iptali için Danıştaya başvurduklarını hatırlatan Bülbül, zeytinlik alanlarını doğrudan ilgilendiren bu yönetmeliğin, hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ileri sürdü.

Bülbül, "Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasıyla çevre ve doğa doğrudan zarar görecek ve yenilenmesi on yıllar alan zeytinliklerin yok olması söz konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de yönetmeliğin yasalara aykırı olduğunu, herkesi tedirgin ettiğini savunarak, zeytinlik alanların korunması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da zeytin üreticisi olduğunu anlatarak, yeşil alanların yok edilerek yerine termik santrallerin getirilmek istendiğini, bunun da çevreye büyük zararlar vereceğini iddia etti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da hükümetin kanunların arkasını dolanarak bir karar aldığını, bu tür uygulamaların yasalara aykırı olduğunu ileri sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise vatandaşların, devletin koruması gereken zeytin ağaçlarının talana açılmaması için canları pahasına, hatta ağaçlara sarılarak iktidardan korumaya çalıştığını ifade etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, enerji üretimine karşı olmadıklarını ancak kömür alanları oluşturarak doğaya zarar veren yöntemlere karşı olduklarını söyledi. Erbay, vatandaşların zeytinlik alanların ortadan kaldırılmasına karşı mücadele verdiğini belirtti.

CHP Muğla Milletvekilli Suat Özcan da yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, bu nedenle yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Madencilik, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Bülbül: 'Zeytinlik alanların madenciliğe açılmasıyla çevre zarar görecek' - Son Dakika


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