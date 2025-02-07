CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'a Destek - Son Dakika
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Politika

CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'a Destek

CHP\'den İmamoğlu ve Yavaş\'a Destek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş; bizim 2 belediye başkanımız da çok başarılılar.

07.02.2025 15:21  Güncelleme: 15:22
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş; bizim 2 belediye başkanımız da çok başarılılar. 2 adayımızın da cumhurbaşkanlığı yarışına girmesi durumunda Tayyip Erdoğan'ı rahatlıkla geçeceği görülüyor, ikisiyle de iftihar ediyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'li Emir, Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bugün, Ankara Valisi Vasip Şahin, bir polis merkezi açılışını yaparken 33 vatandaşımızın, 'Sahte alkol nedeniyle öldüğünü' söylüyor. Olacak iş mi? Biraz vicdan, biraz devlet aklı, bir günde Ankara'da 33 kişi ölecek, sen polis merkezi açarken, '33 kişi de ölüvermiş' diyeceksin. Bundan daha büyük, daha önemli, daha ciddi bir haber ne olabilir? Bunu doğru dürüst açıklamak için neyi bekliyorsunuz? Siz bu ülkenin yarısından fazlasına bir yaşam tarzı dayatıyorsunuz. Alkol tüketiyor diye onu dışlıyorsunuz. 86 milyonun bakanı olmak, Ankara'nın tamamının valisi olmak yerine, bize benzemeyenler bırakın ölsün noktasındasınız" ifadelerini kullandı.

'OCAK AYI ENFLASYONUYLA BÜTÜN HEDEFLERİ PATLADI'

Emir, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmasına ilişkin de "Ocak ayı enflasyonuyla bütün hedefleri patladı. 1 ayda bütün ekonomik modelleri patladı, altında kaldılar. Daha bu aydan enflasyon hedeflemesini artırıyorlar, 'Yüzde 24' diyorlar. Biz size nasıl inanacağız? Neyinize inanacağız? Hangi rakamı tutturdunuz da inanacağız size? Merkez Bankası Yardımcısı Cevdet Akçay, 3 ay önce, 'İşçilere ve memurlara enflasyon hedeflemesine göre zam verelim' diyordu. ya siz yapın işinizi de verin. Siz hangi beklentiyi tutturdunuz? Hangi hedefi gerçekten yakaladınız da işçiye, memura dönüp, o oranda zam vereceksiniz. Devlet, ekonomi yönetilmiyor, savruluyor ve 'ekonomik model' dedikleri yükü; yoksulların, işsizlerin, emeklilerin sırtına yükleyip kaçma derdindeler" diye konuştu.

'PARTİ MECLİSİ, ÖN SEÇİM YÖNERGESİNİN AYRINTILARI VE TAKVİMİNE KARAR VERECEK'

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için izlenecek yol haritasına ilişkin detayların yer alacağı yönergenin hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Murat Emir, "Partimizin en üst karar organı olan Parti Meclisimiz, ön seçim yönergesinin ayrıntılarına ve takvimine ilişkin karar verecek. Yapılacak tartışma, hazırlanacak yönergenin neleri içereceği, kapsamı ve takvimlendirilmesi olacak. Bu durum da bizim parti tüzüğümüzün emrettiği ve siyasetin doğal akışında olması gereken bir şey. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş; bizim 2 belediye başkanımız çok başarılılar. 2 adayımızın da cumhurbaşkanlığı yarışına girmesi durumunda Tayyip Erdoğan'ı rahatlıkla geçeceği görülüyor. İkisiyle de iftihar ediyoruz. Dolayısıyla hem bu 2 belediye başkanımızın hem de sayın genel başkanımızın sık sık görüşmeleri çok olağandır. Burada bir haber değeri aranmasına da doğrusu yadırgıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Murat Emir, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'a Destek - Son Dakika

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