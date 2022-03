CHP'li Gaytancıoğlu: "Türkiye'de hayvancılık gerçekten çok zor durumda" - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'de hayvancılığın zor durumda olduğunu söyledi.

???????Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayvancılığı gelişmiş, potansiyeli yüksek olan bir tarım ülkesinin yeniden hayvan ithalatını konuşuyor olmasının ve hedef olarak da Uruguay gibi bir ülkenin gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu savundu.

Hayvancılığa ilişkin geçmişten bugüne yaşananları ve ithalatı anlatan Gaytancıoğlu, "Şu anda zaten et fiyatları bir yükselişe geçti. İşin somut sonucu bu. Daha yükselir mi? Evet, yükselecek. Niye? Çünkü yapısal sorunları çözmedik. Dışarıdan ithal gelecek et eskiden ucuzdu, bizde iç piyasada bir ölçüde et fiyatlarını dengeliyor ama şimdi dışarıdan gelecek eti biz sadece tüketim amaçlı kullanacağız yani yiyeceğiz. Peki fiyatı? Fiyatı bizden yüzde 25 daha pahalı. Dolayısıyla et fiyatları zaten bir artışa geçecek. İktidarın içeride üretimi teşvik edecek bir politikası var mı? Yok." ifadesini kullandı.

Hayvancılığın zaten yapısal sorunları olduğuna işaret eden Gaytancıoğlu, "Yılda 500 bin tane buzağı ölüyor. Bunların yarısını kurtarsak Türkiye'nin et, süt açığı kapanır." dedi.

Gaytancıoğlu, "Türkiye'de hayvancılık gerçekten çok zor durumda. Şu anda süt fiyatları 5 lira 70 kuruşa çıkmış durumda ama daha üreticinin eline geçmeden inanın peynir, yoğurt fiyatlarına ciddi zamlar yapıldı. Yani tüketiciler yüzde 100'lerin üzerindeki enflasyonla boğuşurken hükümet gıda enflasyonunu dahi yüzde 50'lerde açıklıyor. Bunlar komik rakamlar." değerlendirmesinde bulundu.