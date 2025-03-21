Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı 'sokak' çağrısına ilişkin, "Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır" dedi.

21.03.2025 16:29  Güncelleme: 16:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İBB SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı 'sokak' çağrısına değinen Erdoğan, "Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR"

"Ramazan-ı Şerif ile Nevruzu birlikte idrak ettiğimiz bu özel günde İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokakların karıştırılmak istenildiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri, menfaatleri bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışılmasına göz yumulmayacağını belirtmek istiyorum. Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine rıza göstermedik. CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur.

"TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMUŞ BİR ÜLKE DEĞİL"

Darbecilere cesaret veren tavırları, sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması açıktır. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, antidemokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Türkiye, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.

"BALYA BALYA PARA KULELERİNİ MİLLETE İZAH EDİN"

CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. İçinize sindirebiliyorsanız balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. CHP içerisindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa boyun eğmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı\'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, 21 Mart, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Ponçik Pamuk:
    YATACAK YERİN YOK TOPRAK BİLE KABUL ETMEYECEK SENİ 1034 147 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    Senin sonun çıkmaza giriyor gibi daha çok ama sen bilirsin 806 171 Yanıtla
  • Sezgin Berberoğlu:
    Sıkışınca 15 Temmuzda herkesi sokaklara meydanları davet etmesini biliyordunuz ama. 590 212 Yanıtla
    stanciu george:
    aynı sey dıyorsan sana bırsey demıyorum zeka sevıyen bellı olmus olur cunku 2 3
    196761Ts:
    Terbiyesiz o dava ile bu olayı nasıl mukayese edersinHayin seni 0 4
    m.sertbas:
    Aptalin tekisin sen 1 1
    Mehmet Erginer:
    Edepsiz işte 1 1
    Murat Gürsen:
    aynı fikirdeyim 1 0
  • 6462948a:
    öyle yada böyle gideceksiniz kimse demokrasiden üstün değildir 523 123 Yanıtla
  • Mister No:
    bence sen çıkmaz sokaktasın sen gitmeden ekonomi düzelmez, yeter! 519 115 Yanıtla
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