CHP'li Girgin: "Esas olan asgari ücretin ortalama ücretlere nasıl yansıyacağıdır" - Son Dakika

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, asgari ücret tartışmalarına ilişkin "Esas olan asgari ücretin ne kadar artacağı değil, ortalama ücretlere nasıl yansıyacağıdır." dedi.

Girgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret yetersizliğinin, her gün artan pahalılık karşısında yoksulluğa neden olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığına dikkati çeken Girgin, "Bu asgari ücret pazarlık döneminde, asgari ücreti değil ortalama ücreti konuşuyor olduğumuzun farkına varmalıyız. Esas olan asgari ücretin ne kadar artacağı değil, ortalama ücretlere nasıl yansıyacağıdır." diye konuştu.

Girgin, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla düşük asgari ücrete sahip ve asgari ücretle çalışanların oranının yüksek bir ülke olduğunu söyledi.

Perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan net harcama tutarının, işçinin eline net geçecek biçimde düzenlenmesi ve asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması gerektiğini ifade eden Girgin, "İşçinin satın alma gücünün ileriye dönük olarak korunabilmesi için gerekli bir iyileştirme ayrıca ilave edilmelidir. Asgari ücret belirlenirken, gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refahtan pay verilmelidir. Yıllarca çalışmış ve emekli olmuş insanların emekli aylıkları asgari ücretten az olmamak üzere hesaplanmalıdır." dedi.