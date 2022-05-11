CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası - Son Dakika

Esenler Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

"ESENLER BELEDİYESİ'NİN GERİ DÖNÜŞÜM İŞİNİ BEDELSİZ VE İHALESİZ ŞEKİLDE DEVRETTİLER"

CHP'li Şahin'in suç duyurusunda, AK Partili Göksu'nun Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AK Parti ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'ın şirketine devrettiğini ve bu şekilde de milyonlarca liralık kamu zararına sebebiyet verildiği öne sürüldü. BirGün'ün haberine göre Şahin, Göksu'nun görevini kötüye kullandığını ifade ederek kamu davası açılmasını talep etti.

SUÇ DUYURUSUNUN DETAYLARI

CHP'li Şahin suç duyurusunda şunları sıraladı:

•"Esenler Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi işi gelir getirici bir faaliyet olmasına rağmen, Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale ile verilmesi gerekirken belediye tarafından ihalesiz olarak 2010 yılında İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi'ne devredilmiştir. Atık toplama işinin ihalesiz ve bedelsiz devrini belediyeyi zarara uğrattığı Sayıştay'ın 2019 ve 2020 yılı denetim raporlarında da defalarca belirtilerek belediye başkanlığı uyarılmıştır. Ancak uygulamada hiçbir değişiklik yapılmayarak atıp toplama işi aynı firmaya verilmeye devam edilmiştir.

•İstanbul ve Türkiye'deki birçok belediye atık toplama işini ihale yolu ile ya da kiralama yoluyla verdiği firmalardan ciddi gelir elde etmektedir. Esenler ile nüfusu ve bütçe olarak yakın özelliklere sahip Avcılar Belediyesi atık toplama işinden ayda 118 bin TL ve yılda 1 milyon 419 bin TL +KDV gelir elde etmektedir.

•Esenler Belediye Başkanı ve diğer ilgililer atık toplama işini mevzuata aykırı olarak ihale yoluyla vermeyerek kamu zararına neden olmuşlardır. Avcılar Belediyesi'nin yaptığı sözleşme dikkate alındığında belediyeye yıllık 1 milyon 419 bin TL+ KDV ödenmektedir. Bu uygulamanın 2010 yılından beri devam ettiği düşünüldüğünde Esenler Belediyesi'nin atık toplama işi nedeni ile 12 yılda uğradığı zarar 17 milyon 39 bin TL + KDV olmuştur."

2010'DAN BERİ HİÇBİR ÖDEME ALINMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre Esenler Belediyesi, ilçe geneli geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının toplaması işini, 2010 yılında eski AK Parti Esenler İlçe Başkan Vekili Hüseyin Aydın ile İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi'ne verdi. Sayıştay'ın tüm itirazlarına rağmen, Esenler Belediyesi'nin 12 yıldır tesisi işleten AK Parti Esenler İlçe Başkan Vekili Aydın'ın şirketinden hiçbir ödeme almadığı da iddia edildi.