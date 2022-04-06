CHP'li Özdemir: "Üniversitelerde kişiye özgü kadrolaşmaya son verilmeli" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "YÖK, üniversitelerde denetim yapmalı, kişiye özgü kadrolaşmaya son verilmeli." dedi.

Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerde usulsüz ve kişiye özel akademik kadro ilanlarının verildiğini, vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi.

AK Parti iktidarlarında kamu yönetimi ve bürokraside büyük bir tahribat yaşandığını savunan Özdemir, üniversitelerdeki tahribata, Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörlerin sebep olduğunu öne sürdü.

Akademisyen atamalarının "kişiye özgü" yapılmasının önüne geçilmesi için yönetmelik çıkarıldığını ve üniversitelere gönderildiğini anımsatan Özdemir, "Hiçbir üniversite buna uymuyor. YÖK, üniversitelerde denetim yapmalı, kişiye özgü kadrolaşmaya son verilmeli." diye konuştu.

CHP'li Özdemir, bazı vakıf üniversitelerinin finansal yapılarındaki şeffaflığın ortadan kalktığını, buralardaki akademisyenlerin, özlük hakları ve çalışma saatleri konusunda birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Özdemir, YÖK'ün bu sorunların çözümü için harekete geçmesini, TBMM'nin de bu konulara el atmasını istedi.