CHP'li Özel'den bedelli askerlik yapanları kızdıracak sözler - Son Dakika
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Politika

CHP'li Özel'den bedelli askerlik yapanları kızdıracak sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma mitinginde yaptığı konuşmada bedelli askerlik yapanlardan değil, vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istediklerini belirtti. Ayrıca, Atatürk'ün Bahçeli için öldüğünü ancak kendi kalbinde yaşadığını ifade etti. Özel ayrıca emekli ücretlerine yapılan düşük zamı eleştirerek, emekliyle çalışanı karşı karşıya getirildiğini söyledi.

02.03.2024 20:26
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CHP'li Özel'den bedelli askerlik yapanları kızdıracak sözler

CHP Genel Başkanı Özel: "Bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz"

"Atatürk, Bahçeli için ölmüş olabilir ama benim kalbimde yaşıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Soma mitinginde konuştu

MANİSA - Memleketi Manisa'nın Soma ilçesindeki mitingde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde miting yaptı, vatandaşlarla buluştu. Cengiz Topel Meydanı'ndaki mitinge CHP Lideri Özel vatandaşlar tarafından bayraklarla karşılandı. Mitingde konuşan Özel, "Bu memleketin yüzde 95'i ben Atatürkçüyüm diyor, daha doğrusu yüzde 95'inin Atatürk'le bir sorunu yok. Atatürk'ü severim diyor, vatanımızı kurtardı ülkemizi kurdu diyor. Biz de CHP olarak Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Zamana zaman birileri Atatürk'ün adını anıyor ama çoğunlukta yaptıkları icraatlar cumhuriyetin kurucu kadrolarına duydukları husumeti gözler önüne seriyor. Çedes diye bir proje var, laikliğe karşı, Atatürk'e karşı ne kadar adam varsa hepsi Çedes'i savunuyor, biz de bu projenin ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Ne oldu biliyor musunuz, daha dün İzmir il müftüsü Çedes projesi kapsamında küçücük çocukları aldı bir mezar ziyaretine götürdü. Kimin mezarına götürdü biliyor musunuz? Esat Erbilli'nin mezarına götürdü. Esat Erbilli Menemen'de Asteğmen Kubilay'ı katledip kafasını kesip menemende gezdirenler var ya onların içinde olup da yaşı yüksek olduğu için infaz edilmeyip müebbet hapse çarptırılan, suçu sabit olan, Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmüşler. Şimdi bütün Atatürkçülerden, sadece CHP'lilerden değil MHP'liler diyor biz de Atatürk'ü seviyoruz. AK Parti seçmenin içinde Atatürk sevgisi olan yok mu çok. Herkese diyoruz ki bakın kardeşim bunlar gemi azıya aldılar. Asteğmen Kubilay'ın kafasını kesen adamın mezarına çocuğu götürenlerden bu memlekete fayda gelmez. Ben diyorum Atatürk bize bunu öğütlüyor. Atatürk, Devlet Bahçeli için öldü ama bizim için ölmedi buramızda yaşıyor" dedi.

"Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor"

Konuşmasında emekli ücretlerine değinen Özel, "Bizim emeklimize o kadar düşük bir enflasyon hesabı ile zam yaptılar ki yüzde 33 zam yaptılar, 7 bin 500 lirayı 10 bin lira yaptılar ve açlığa sürüklediler. Ben 'emekliye para ver' deyince 'emekliye para verirsem çalışanlara maaş ödeyemem' diyor. 'Emekli başına 7 bin lira seyyanen zam 800 milyon para tutuyor, 800 milyon lirayı bulabilirsem çalışanların maaşını ödeyemem' diyor. Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor, oysa bu sene 5'li çeteden, holdinglerden, müteahhitlerden alması gerekip vazgeçtiği vergi bu para kadar. Yani 5'li çeteye para var, emekliye para yok. Yani lüks otomobillerine, dünyanın en pahalı makam aracına para var emekliye yok, uçan sarayına para var emekliye yok. Yazlık sarayına para var emekliye yok. Diyor ki eğer emekliye para yoksa 31 Mart'ta oy da yok. Tayyip Erdoğan diyor ki emekliye para yok, ben Tayyip Erdoğan'ın söylediğini söyleyeyim, siz de sana da oy yok deyin belki duyar. Duyar da bir şey yapar mı yazmaz, çünkü o garibanın sesini, yoksulun sesini duymaz. Onun duyduğu ses hep zenginlerin sesi, hep fabrikatörlerin, patronların sesi. Ama ona sesimizi 31 Mart günü duyuracağız hep beraber" diye konuştu.

"Bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz"

Konuşmasının sonunda bedelli askerlik yapanlara kızdırabilecek sözlere de yer veren Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz. Zenginler bir yanda dururken emeği sömürülen işçiden, emeklilerden, emekçilerden oy istiyoruz"

Özel, Soma mitinginin ardından Salihli mitingine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel'den bedelli askerlik yapanları kızdıracak sözler - Son Dakika

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