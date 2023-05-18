CHP'li Özel'den bomba iddia: Meclis'teki yemin töreni HÜDA PAR'ın itirazı sebebiyle ertelendi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı televizyon programında seçimler ve 2'nci tura ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

"HÜDA PAR'IN İTİRAZLARI NEDENİYLE ERTELENDİ"

Canlı yayında gündem yaratacak bir iddiada bulunan Özel, Meclis'te 24 Mayıs'ta yapılması beklenen yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini söyledi.

"GEÇEN SEFER DE YİNE 11. GÜNDE YEMİN TÖRENİNİ YAPMIŞTIK"

Özel şunları kaydetti: "1999'dan bugüne kadar yemin töreni, 10. gün ile 14. gün arasında hep olmuş ki eskiden Anayasa'da resmi sonuçların ilanının 5'nci günü yemin töreni olmalı deniyordu, şimdi 3'üncü günü… Yani 2 gün önce olmasını bekleriz. Yani 8'inci gün ile 12'nci gün arasında yemin töreninin olup bitmesi lazım. Geçen sefer de yine 11. günde yemin törenini yapmıştık.

"YEMİN METNİNİN SORUNLU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Şu anda yemin törenini ikinci turdan sonraya bırakmaya çalışıyorlar. Sebebi şu; HÜDA PAR'lı arkadaşlar, 4 milletvekili, AK Parti'nin Meclis'e taşıdığı o 4 HÜDA PAR'lı… Hani "Türk bayrağı olmasın" diyen, 'Türk milleti yoktur' diyen HÜDA PAR'lılar yemin metnine itiraz ediyorlar. 'Yemin metni sorunlu' diyorlar. Çünkü orada 'Atatürk ilke ve inkılaplarına' ifadesine itiraz ediyorlar, 'Türk milleti önünde ant içerim' ifadesine itiraz ediyorlar, 'biz Türk milleti önünde ant içmeyiz'… Bu metin değişmelidir diyorlar.

"YAYIMLANMASIN DİYE YSK'YA BASKI YAPIYORLAR"

Bunu söyledikleri için HÜDA PAR'lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti'nin ne yaptığını göresin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK'ye baskı yapıyorlar."

YAPICIOĞLU'NDAN "YEMİN EDECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA YANIT

Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerden önce katıldığı Habertürk'te "2015 yılında milletvekili yeminini eleştiriyorsunuz. Seçilince yemin edecek misiniz?" sorusuna "Bakacağız" diyerek yanıt vermişti.