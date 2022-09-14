CHP'li Özel: Tunç Soyer, güzel bir konuşma yaptı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, " Tunç Soyer, tarihi bir konuşma, iyi bir konuşma, güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine birileri, esas olarak oradaki kalabalığı, oradaki muhteşem katılımı ve oradaki duyguyu paylaşamayan birileri hazımsızlık gösterdi" dedi.
CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin değerlendirme yapan Özel, "İzmirliler, dünya tarihine geçecek, rekorlar kitabına geçecek, bir katılımla; tarihlerine, şanlarına, şereflerine kendilerine yakışacak bir şekilde kutladılar. Orada da Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu kutlamaların coşkusuna uygun, tüm değerlendirmelerin dozunda olduğu, emperyalist çizmelerinin İzmir'i kirlettiği andan, İzmir'i terk ettiği ana kadarki dostu düşmanı ayıran bir değerlendirme konuşması yaptı. Tarihi bir konuşma, iyi bir konuşma, güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine birileri, esas olarak oradaki kalabalığı, oradaki muhteşem katılımı ve oradaki duyguyu paylaşamayan birileri, hazımsızlık gösterdi. Karınları şişti. Kimyaları bozuldu. Saldırmak için her zamanki gibi bir şey aradılar. Arayıp da buldukları cümle şuydu; '100 yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydiler.' Bu cümleyi aldılar ve meseleyi Sultan Alpaslan'a kadar götürenler oldu, 'Osmanlı'ya laf ediyor' diyenler oldu" ifadelerini kullandı.'YARAYA MERHEM DEĞİL'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni konut projesinin bir seçim yatırımı olduğunu savunan Özel, "20 yıldır kim iktidarda? Kim iktidarda da bu ülkedeki milyonlar sosyal konuta ihtiyaç halinde? Biz iktidar olduğumuzda herkesin sosyal konut sahibi olacağını söyledik. Siz 20 yıldır iktidardasınız. Ev alacak durumda olanlar artık ev alamayacak duruma geldi. Bu proje yaraya merhem değil" değerlendirmesinde bulundu.'AYM'DEN AK PARTİ'YE AKIŞ VAR MI?'Özgür Özel, elektronik ticaretle ilgili kanunun bazı maddelerinin iptaline yönelik Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptıkları başvuruya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan gelen eleştirilere yanıt verdi. Özel, "AYM'ye başvuru yapıyoruz. Başvuru CHP'nin bilgisayarında var, AYM'nin kayıtlarında var. Gün verilene kadar da ilan etmiyoruz. Gün verilmiş mi, verilmemiş. Hamza Dağ, bu başvuruyu nereden biliyor? AYM'den, AK Parti ve saraya akış mı var? Akış, varsa bu nasıl bir kanunsuzluk ve güvensizlik? Ya CHP'nin bilgilerine sızması lazım Hamza Dağ'ın, ya da AYM'den kendilerine bilgi akışı olması lazım. Gün almamış bir kanunun AYM'den aleniyet kazanması nasıl oluyor? Bu konuda AYM'nin iç denetim unsurlarını harekete geçirmesi lazım" diye konuştu.
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