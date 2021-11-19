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CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı - Son Dakika

CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı

19.11.2021 15:30
CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan katıldığı bir televizyon programında; Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrının ardından kendilerine yolsuzluk dosyaları gönderilmeye başladığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'de konuk olduğu programda, bazı bürokratların isimlerinin duyurulmaması koşuluyla CHP'ye geldiğini, bu isimlerin tanındığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısından sonra bu bürokratların hukuksuz işlere imza atmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamudaki bürokratlara yönelik "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız" diyerek yaptığı çağrıdan sonra böylesi bir hareketliliğin başladığını söyleyen Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"AMAN GELDİĞİMİZİ DUYMASINLAR"

"Bize yolsuzluk dosyası getiren arkadaşlar var. Gelip bizden yardım isteyen arkadaş var. Hepsinin söylediği ortak şey, 'Aman bizim size geldiğimizi duymasınlar' Gelen yolsuzluk dosyası çok. Çok önemli mevkilerdeki insanlar genel başkanımızın çağrısından sonra imza atmadılar, atmıyorlar. Şimdi burada söylerim de yazık olur zavallılara. Genel başkanımızın çağrısından sonra 'Ben bunu imzalamadım. Çünkü sahtekarlık var, namussuzluk var. Ben Çevre Bakanlığı'ndayım. Çünkü para var, yolsuzluk var, rüşvet var. Bana getirdiler ben imzalamadım. O yüzden beni şimdi müşavir olarak atıyorlar, benim yerime şu kişi imzalayacak' diyenler var. Bunların hepsi bizde. Biz, bu insanları tanıyoruz."

CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı

Tuncay Özkan, Yolsuzluk, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı - Son Dakika
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