CHP'li Öztrak: Enflasyonda böyle makası daha önce yaşamadık - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Öztrak: Enflasyonda böyle makası daha önce yaşamadık

03.03.2022 14:19
CHP'li Öztrak: Enflasyonda böyle makası daha önce yaşamadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin çok acil enflasyonla mücadele programına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin çok acil enflasyonla mücadele programına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık. Üreticiden, tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor" dedi.

CHP'li Öztrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Öztrak, 2002'de 29,75 olan tüketici enflasyonunun 2022 Şubat'ta yüzde 54,44, yine 2002'de 30,84 olan üretici enflasyonun ise yüzde 105,01 olduğunu belirterek, "Bugün, tüketicide son 20 yılın, üreticide son 27 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hayatlarında ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. Enflasyonda görülmemiş rekorlar kırılıyor. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık. Üreticiden, tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor. Ne yazık ki ilerleyen günler için de enflasyon cephesinde umut yok. Üreticiden tüketiciye vuran enflasyon tsunamisi, çekirdek enflasyonun artışını sürdürmesi, savaşla beraber emtia ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonda bugünlerin daha iyi günlerimiz olduğunu gösteriyor" dedi. CHP'li Öztrak, Türkiye'nin çok acil enflasyonla mücadele programına ihtiyacının bulunduğunu kaydederek, " TCMB'nin başına ehil isimlerin atanması, TCMB'nin elindeki araçları serbestçe kullanması başta olmak üzere, ekonomide güven artırıcı adımların hızla atılması gerekiyor. Mevcut hükümet ise bunları yapamaz. Türkiye'nin düzlüğe çıkması için 3 yeni K'ya ihtiyaç var; 'Yeni Kadrolar', 'Yeni Kurallar', 'Yeni Kurumlar'. Milletimizin teveccühüyle tüm bunları yaparak, ülkemizi içine düşürüldüğü çukurdan çekip, çıkaracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır" dedi.


YORUMLAR
500
CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, vatandaşları kapalı yerlerde maske takmayı sürdürmeye çağırdı CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, vatandaşları kapalı yerlerde maske takmayı sürdürmeye çağırdı Özgür Özel: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Bu kriz Montrö hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı' Özgür Özel: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Bu kriz Montrö hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı'

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Enflasyon, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Enflasyonda böyle makası daha önce yaşamadık - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:27:29. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Enflasyonda böyle makası daha önce yaşamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement