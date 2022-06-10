CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi

10.06.2022 18:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Erzincan İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Erzincan İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öztunç, konuşmasında, milletvekilleri ile Tunceli'de dün saha çalışması yaptıklarını, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeniyle ilgili de çalışma yürüteceklerini belirtti.

Kentte dün şiddetli sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına işaret eden Öztunç, "Sokaklarda, caddelerde gördük, gerçekten de belli ki yukarıdan çamurlar gelmiş ve şehri bir miktar etkilemiş. Başpınar, Akyazı, Kurutilek ve Işıkpınar bu durumdan olumsuz etkilenmiş. Can kaybının olmaması sevindirici. Burada yaşayan yurttaşlarımıza, tüm Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Öztunç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da 13. cumhurbaşkanının kendi ittifaklarından olacağını savundu.

Dünkü açıklamalar sonrası doların, döviz kurlarının biraz aşağı inip yarım saat sonra yeniden yükseldiğini söyleyen Öztunç, "Böyle modellerle ekonomi düzelmez. Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek." ifadesini kullandı.

Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan da katıldı.

CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi
CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi
CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi
CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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