CHP'li Purçu, TÜİK'in enflasyon rakamlarını eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Purçu, TÜİK'in enflasyon rakamlarını eleştirdi

06.10.2022 12:12
CHP'li Purçu, TÜİK'in enflasyon rakamlarını eleştirdi

CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "matematik bilmediğini" savundu.

CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "matematik bilmediğini" savundu.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'de kiraların yüzde 160 arttığını, bir yumurtaya bir yılda yüzde 400 zam yapıldığını söyleyen Purçu, asgari ücretlinin, emeklinin ve işçinin maaşına aynı oranda zam yapılmadığını ifade etti.

TÜİK'in "saçma sapan rakamlar açıkladığını" öne süren Purçu, şöyle konuştu:

"TÜİK, matematik bilmiyor. TÜİK'i ilkokul 2. sınıf öğrencisinin okuduğu sınıfa götür, matematik eğitimi alsın. 'Yıllık enflasyon yüzde 83' diyor. Sen milletle dalga mı geçiyorsun? Hem rakam açıklıyorsun yüzde 127, yüzde 160, yüzde 113, hem de geliyorsun 'yıllık enflasyon yüzde 83...' TÜİK sen sokağa iniyor musun? Seni ilkokul sınıfına koyacağız, matematik öğreteceğiz."

Öte yandan, CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, palm yağına dikkati çekti.

Gaytancıoğlu, "Diğer yağlara göre sağlığa zararlı olduğu kesin. Neden kullanılıyor? Daha ucuz. Şimdi de ekonomimizi çok etkiliyor. Çünkü hükümet bir karar aldı, yıl sonuna kadar bitkisel yağlarda gümrük vergisini sıfırladı. Hem sağlımız tehdit altında hem yerli sanayimiz hem de yerli üreticimiz tehdit altında." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Purçu, TÜİK'in enflasyon rakamlarını eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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