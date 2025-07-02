CHP'li Sarı'dan Orman Yangınlarına Eleştiri

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, orman yangınlarıyla mücadele politikasını eleştirdi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir köşesinde orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirterek, orman yangınlarıyla mücadele politikasının "önleme" üzerine değil, "söndürme" üzerine kurulu olduğunu ileri sürdü.

Geçen ay boyunca 1459 farklı noktada orman yangını çıktığını belirten Sarı, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek 112 Acil Çağrı Merkezinde orman çağrı yönlendiricilerinin görevine son verildiğini iddia etti. Sarı, "Bu karardan vazgeçin. Etkili, donanımlı, bölgeyi tanıyan personeli yeniden görev yerlerine dağıtmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini de eleştiren Sarı, "Zeytin ağaçlarının yasada belirtildiği gibi taşınarak kurtarılabileceği iddia ediliyor ama taşınmayla başarılı olmuş bir uygulama da bugüne kadar görmüş değiliz." ifadesini kullandı.

Bu kanun teklifinin Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile çeliştiğini ileri süren Sarı, teklifin geri alınmasını istedi.