CHP'li Sarı, Libya Meclisi'nin onayladığı deniz anlaşmasını Mavi Vatan kazanımı saydı - Son Dakika
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CHP'li Sarı, Libya Meclisi'nin onayladığı deniz anlaşmasını Mavi Vatan kazanımı saydı

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Libya Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Libya-Türkiye deniz yetki alanları mutabakatını Mavi Vatan kazanımı saydı. Sarı, anlaşmanın hem Libya hem Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu belirterek süreci desteklediklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Libya- Türkiye deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının, Libya Temsilciler Meclisi'nce kabulünün, Türkiye'nin Mavi Vatan konsepti içinde önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Hem Libya'nın hem de Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun bir anlaşmadır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi.

Sarı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası hakkında şunları kaydetti:

"Bizce önemlidir. Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya katkı sağlayan emeği geçen askerlerimize, hariciye mensuplarımıza siyasetçilerimize teşekkür ederiz. Türkiye'nin Mavi Vatan konsepti içinde önemli bir kazanımıdır. Hem Libya'nın hem de Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun bir anlaşmadır. Bu anlaşma hukuka uygun bir anlaşmadır. Bazı tepkiler geliyor hem Avrupa Birliği hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hem Yunanistan bundan memnun olmadılar. Yeni memnun olmayanlar da çıkabilir. Çeşitli iddialar dolaşıyor, onların hiçbiri doğru değildir. Bu anlaşma hakkaniyet ilkesine göre yapılmış bir anlaşmadır. Adaların sınırı deniz yetki alanları tartışmaları bakımından da meşru bir anlaşmadır."

"Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz"

Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir enerji denkleminin artık Doğu Akdeniz havzasında hayat bulamayacağına dikkati çeken Sarı, "Bu anlaşmadan sonra birtakım siyasi baskılar olabilir, bunlarla karşılaşabiliriz. Bunların geçersiz, anlamsız, taraflı olduğu biçiminde, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletine yöneltilecek bütün eleştirileri ve baskıları da tarihsel sorumluluğumuz içinde muhalefet partisi olarak taşımaya hazırız, bu süreci sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ve Grup Sözcüsü Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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