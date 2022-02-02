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CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam - Son Dakika

CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam

02.02.2022 17:53

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ve ABD büyükelçileriyle görüşmesi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Özcan, "Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu gün Sarıyer'deki balıkçıda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la bir araya gelmişti. İmamoğlu ardından da ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve eşi Cheryl Flake'i ağırladı. İmamoğlu'nun temaslarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken yorum geldi.

BÜYÜKELÇİNİN GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Özcan'a, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in göreve geldikten sonra ziyaret talebini reddettiği hatırlatılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu.

"EMPERYALİSTLERİN UŞAKLIĞINI YAPMAM"

Özcan, Amerika'nın dost olamayacağını söyleyerek şunları kaydetti: "Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyalist planlar kuran, 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam."

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Son Dakika Politika CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam - Son Dakika
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