CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Yerel Yönetimler Heyeti ile CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye gemisi içindeyiz, gemi batarsa hepimiz boğulacağız" sözlerini eleştirdi.

"SALTANAT GEMİSİNDE SEFA İÇİNDE YAŞARKEN HALKIN GEMİSİNİ BATIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan CHP'li Torun, "Sayın Erdoğan biz seninle aynı gemide değiliz. Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız. Sen o saltanat gemisinde yandaşlarınla zevk sefa içinde yaşarken, bolluk içinde yaşarken biz Bandırma Vapuru'nda yoksul halkımızın ve her geçen gün sorunları büyüyen halkımızın çözümlerini üretmek için mücadele ediyoruz. Siz saltanat gemisinde zevk sefa içinde yaşarken halkın gemisini, vapurunu batırmaya çalışıyorsunuz. Yüz yıl önce olduğu gibi o saltanat gemisi batacak ama Bandırma Vapuru kazanacak, halkın vapuru kazanacak bundan emin olun." dedi.

"SEN NİYE İHALELERİ VERİRKEN TL'YE GÜVENMİYORSUN DA VATANDAŞTAN BEKLİYORSUN?"

Sözlerine devam eden Seyit Torun şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz günlerde de bir ifade kullandı, 'TL'ye güvenin, dövize yatırım yapmayın' diyor. Hangi akla hizmet ederek bu cümleyi kuruyorsun anlamak mümkün değil. Köprüyü müteahhide dövizle vereceksin, yolu dövizle vereceksin ondan sonra vatandaşa diyeceksin ki, 'TL'ye güvenin.' Sen niye güvenmiyorsun o ihaleyi verirken, niye döviz üzerinden veriyorsun? Bu vatandaşın aklıyla alay etmektir. 2022 bütçesinden sadece karayollarının geçiş garantisine ayrılan para 27 milyar TL. Bu hepimizin parası. O köprülerden, yollardan geçmediğimiz halde cebimizden çıkan para bunlar. Bu ayrılan paranın daha da ayrılacağı kesin. Böyle bir hastalıklı anlayışı kabul etmemiz mümkün değil.

"FAİZİ 13'E DÜŞÜRDÜK DİYEREK MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bir de faizi 'yüzde 13'e düşürdük' diye milleti kandırmaya çalışıyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? Bankalara yüzde 13'ten vereceksiniz, o bankalara vatandaşlara yüzde 30'dan 40'tan verecek. Ondan sonra faizi düşürdük diyeceksiniz. Düşen vatandaşın faizi değil ki, bankaların faizi. Böyle olmamış olsaydı yüzde 400 kar açıklar mıydı? Ama maalesef vatandaşı faiz boyunduruğu altında yaşatırken birileri kazançlarını her gün artırıyor. Vatandaşın artık icra dosyaları, icra dairelerine sığmaz halde. Son bir yılda 1,5 milyon arttı icra dosyası, 24 milyonu geçti. 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 24 milyon maalesef icra dosyası var. Kredi kartı borç takibine düşen kişi sayısı 4 milyon 100 bin kişi olmuş. Türkiye'nin 20 yıl sonunda geldiği nokta bu."