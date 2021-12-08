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CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı - Son Dakika

CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı

08.12.2021 14:48

Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kürsüye kilitli çocuk mamasıyla çıktı. Arık, "Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim?" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 mali yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kürsüde yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmalar ve ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu.

"BEBEK MAMASI KİLİT ALTINA ALINMIŞ"

Kürsüye elinde kilitli çocuk mamasıyla çıkan Arık, "Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim? Bu bütçe milletin bütçesi olsaydı yeni doğan bebeğin maması kilit altına alınır mıydı?" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"

Konuşmasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Arık, şu ifadeleri kullandı: "Bu iktidarın AR-GE çalışması, bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Dolayısıyla Bilim ve teknolojinin bütçesi üzerine konuşmak benim için büyük bir talihsizlik. Günlük elektrik faturasının 60 lira olduğu, buna karşılık TÜBİTAK'ın üniversitelere proje başına ortalama 35 bin lira kaynak aktardığı bünyede ben hangi bilimi anlatayım? Sayın Erdoğan'ın ekonomist, hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a müdür olarak atandığı bir ülkede ben hangi bütçeyi anlatayım?"

CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Çetin Arık, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı - Son Dakika
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