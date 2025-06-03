CHP'li Vekiller Çay Fiyatlarını Eleştirdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kilogram başına 25,44 lira olarak açıklanan 2025 yılı yaş çay alım fiyatını eleştirdi.

Ocaklı, CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme değinen Ocaklı, bunun, Türkiye'deki deprem gerçeğinin hatırlanması açısından önemli bir uyarı olduğunu ifade etti.

"Çay Kanunu Teklifi"ni defalarca Meclis'e getirmelerine rağmen bu teklifin reddedildiğini anlatan Ocaklı, "Eğer bu teklif kabul edilmiş olsaydı, bugün 25,44 lira ilan edilen çayın kilogram fiyatı vatandaşlarca 16-17 liraya satılmak zorunda kalmazdı." sözlerini sarf etti.

Çay toplama bedelinin ton başına 10-12 bin lira arasında olduğunu söyleyen Ocaklı, çay tarımının tamamen bitirilmek istendiğini öne sürdü.

CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez ise çayın toplandıktan sonra bekletilemeyeceğine işaret ederek, "Burada yapılan; kota ve kontenjan uygulamasıyla çay üreticisini özel sektörün insafsızlığına bırakmak." ifadesini kullandı.

ÇAYKUR'un kontenjandan alacağı çay miktarını 100 kilogramdan 25 kilograma düşürdüğünü söyleyen Suiçmez, "Böyle bir plansızlık olabilir mi?" sorusunu yöneltti.