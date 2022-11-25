CHP'den İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında sert sözler: Kulağı çekilecekse evin reisi çeker, bunu bekliyoruz - Son Dakika
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CHP'den İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında sert sözler: Kulağı çekilecekse evin reisi çeker, bunu bekliyoruz

25.11.2022 23:51
CHP'den İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında sert sözler: Kulağı çekilecekse evin reisi çeker, bunu bekliyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişelerinin olduğunu söyleyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, ittifak partileri arasında krize neden oldu. İYİ Parti lideri Akşener'e çağrı yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Bunu bekliyoruz" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun katıldığı bir programda söyledikleri İYİ Parti'yle yeni krizin kapısını araladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişelerinin olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nda iplerin gerilmesine neden oldu.

"TAYYİP BEY KILIÇDAROĞLU'NU KARŞISINDA GÖRMEK İSTİYOR"

Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum" ifadelerini kullandı.

"SAĞ SEÇMEN CAMİDE BİLE SAFIN SOLUNA DURMAZ"

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" dedi.

"BANA SÖYLEDİKLERİNİN ONDA BİRİNİ DEVLET DÜŞMANLARINA SÖYLEMEDİLER"

CHP'den gelen üst üste tepkilere yanıt veren İYİ Partili vekil, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" şeklinde konuştu.

"EVİNİN ÇOCUĞUNUN KULAĞINI EVİN REİSİ ÇEKER"

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı televizyon programında Yavuz Ağıralioğlu'na ateş püskürdü. Gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kraldan çok kralcılık" diyen Engin Altay, şu ifadeleri kullandı: "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Ağıralioğlu, Engin Altay, Politika, Son Dakika

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