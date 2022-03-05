CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız" - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız"

05.03.2022 11:48
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız"

Sağlık sistemine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri çalıştayında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız" dedi.

Sağlık sistemine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri çalıştayında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katıldı. CHP Sağlık forumu tarafından düzenlenen Çalıştayda, sağlık sistemindeki sorunlar ve bu sorunların çözümleri hakkında bir panel düzenlendi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve birçok partili katıldı.

"Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız"

Sorunu çözülecek organ ile yasalaştıracak organın bir arada olmasını sağlayacaklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz modelin içinde bir şey daha var. Yasalar plan bütçe komisyonunda ve herhangi sağlık komisyonunda, kültür komisyonunda veya herhangi bir komisyonda görüşülürse veya görüşülmeden önceden başlayarak hazırlanan tasarılar teklifler ilgili meslek kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülür. Sonra olay komisyonlara geldiğinde komisyonlara yine meslek kuruluşları sivil toplum kuruluşları davet edilir. Hazırlanan teklif veya tasarı görüşülmeye başlanmadan önce o kuruluşların yetkililerine söz hakkı verilir ve onlar kendi görüşlerini anlatırlar ya tasarı teklifinin doğru olduğunu veya eksikliklerini söylerler. Dolayısıyla yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız. Eğer bu olduğu takdirde çıkan yasalardan benim haberim yoktu demeyeceksiniz. Çünkü o yasalar parlamentoda görüşülürken hatta görüşülmeden önce sizin görüşlerinize başvurulmuş olacak. Dolayısıyla sorunu çözme konusunda böyle kararlı bir adım atarsanız. Akılcı bir adım atarsanız sorunu çözersiniz" diye konuştu.

Sorunları çözme konusunda kararlı irade ortaya konulursa sorunların çözüleceğini belirten Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi: "Sağlık sorunu sağlık hizmetlerinden yararlanan birisi olarak sadece benim sorunum değil. Sağlık hizmetini sunanlar açısından sorun. Doktor açısından da hemşire açısından da laborant açısından da hatta hastanenin iletişim sisteminden sorumlu olan kişiler açısında da pek çok sorun olabilir. Aslında sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Ama sorunları çözme konusunda kararlı bir irade ortaya koyarsak sorunları çözeriz. Bir başka sorun, sorunları çözme konusunda kararlı iradeyi kim ortaya koyacak. Sorunu yaşayan zaten sorunun çözülmesini istiyor. Sorunun çözülmesi eğer bir genelgeyle, bir yönetmelikle olacaksa o konuda sorumlu olan kurumun başındaki bakandır. Onun yayınlayacağı bir yönetmelik, bir genelgeyle o sorun aşılabilir. Ama sorunun kaynağı bir parlamentodan çıkacak olan bir yasaysa veya sorunu çözmemiz için bir yasanın çıkması gerekiyorsa o zaman bakanlık ve parlamento olmaktadır. Dolayısıyla sorunu çözecek organıda bulmamız ve o organ üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Sorunu çözmek isteyen kişilerin stratejileri de böyle oluşması gerekiyor. Bu bağlamda sizin görüşleriniz çok önemli sağlık sorunu Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren var. Bundan sonra da olacaktır. Bir sorunu çözerseniz başka bir sorun çıkar teknolojide bir gelişme olur başka bir sorun çıkar. İnsanın hayatı sorun çözmekle geçer. Yöneticinin de temel görevi sorunları çözmektir." - ANKARA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız

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Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Nazım Hikmet Ran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız' - Son Dakika


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