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CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük! - Son Dakika

CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!

17.02.2022 14:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Canlı yayında karşıma çık" diyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu davete yanıt veren Erdoğan; "Bay Kemal senin kıratın bana yetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefete yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"KARŞIMA ÇIK" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "Canlı yayında karşıma çık" şeklinde çağrısına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde Kılıçdaroğlu sık sık meydan okuyor, 'Karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Referandumda ilk sınavında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdük. Kılıçdaroğlu'nu 10 seçimde de sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıratın buna yetmez. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız. Bizim işimiz var. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi, orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir." dedi.

"HDP'Yİ NİYE ALMADINIZ?"

Açıklamasının devamında 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantıya değinen Erdoğan, "Bizim yuvarlak masalarda falan işimiz yok. Neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi herhalde HDP'yi niye almadınız? Onu da yanınıza alın. Herhalde şimdi de ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar" şeklinde konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri'nin 'Karşıma çık' davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük! - Son Dakika
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