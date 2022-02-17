CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefete yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"KARŞIMA ÇIK" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "Canlı yayında karşıma çık" şeklinde çağrısına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde Kılıçdaroğlu sık sık meydan okuyor, 'Karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Referandumda ilk sınavında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdük. Kılıçdaroğlu'nu 10 seçimde de sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıratın buna yetmez. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız. Bizim işimiz var. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi, orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir." dedi.

"HDP'Yİ NİYE ALMADINIZ?"

Açıklamasının devamında 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantıya değinen Erdoğan, "Bizim yuvarlak masalarda falan işimiz yok. Neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi herhalde HDP'yi niye almadınız? Onu da yanınıza alın. Herhalde şimdi de ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar" şeklinde konuştu.