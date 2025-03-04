CHP Üyeleri Sandık Başına Çağrıldı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "1 milyon 700 bin üyemizi sandık başına bekliyorum" dedi.

CHP lideri Özel partisinin grup toplantısından önce İYİ Parti'den istifa eden ve partisine katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı. Beker yaptığı konuşmada, "Bugün burada sağ siyasetinde kurduğum tecrübelerle bulunuyorum. Bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Partimiz hep birlikte iktidara taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, "Geçtiğimiz pazar akşamı büyük usta Edip Akbayram'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu dakikalarda çok sayıda milletvekili arkadaşımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, il örgütümüz cenaze törenindeler. Edip Akbayram, yalnızca şarkılarıyla her birimizin hayatında iz bırakmış bir müzisyen ve sanatçı değil, aynı zamanda yaşantısıyla da bizlere örnek olan bir mücadele insanıydı. Her daim işçinin, emekçinin, ezilenin hikayesini anlattı. Kendi tabiri ile 'ezilenlerin melodik sesi'ydi. Cumhuriyet'in sanatçısıydı. Cesaretini halktan alıyordu. O yüzden herkesin 'Hocaefendi' diye peşinden koştuğu zamanlarda, FETÖ örgütünün ödülünü reddetme cesaretini gösterebilmişti" diye konuştu.

"Bugün Türkiye'de 100 kadından 38'i işsiz"

Türkiye'nin geniş tanımlı kadın işsizliğinde yüzde 38 ile tarihi zirvede olduğunu dile getiren Özel, "Bugün 100 kadından 38'i Türkiye'de işsiz. Kayıt dışı işlerde çalışan kadınların oranı ise yüzde 34. Bu tablo, kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin, sömürüldüğünün, sosyal adaletin erozyona uğratıldığının en önemli kanıtı. Türkiye'de en önemli sorun; kadına karşı şiddet durmuyor. 2024 yılını 445 kadın cinayetiyle kapattık. 2025'in bu kısa iki ayında rakam 64'ü buldu bile. Kadınların maruz bırakıldığı şiddetin kaynağı, sistemin ta kendisi. Ne oluyorsa bu ülkede, ne oluyorsa bu kadınlara iyi gelmiyor. Kadına karşı şiddete iyi gelmiyor. Kadın cinayetlerine iyi gelmiyor. Bu konuları uzun uzun konuştuk, hafta boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Madem ki Meclis çatısı altındayız. Buradan salondaki kadınların huzurunda, Türkiye'deki tüm kadınlara bir sözümüzü bir kez daha hatırlatalım. 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da umut, Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir" dedi.

Ramazan pidesinin fiyatının 2002'den bu yana 40 kat arttığını söyleyen Özel, "2001'de 1 lira 2,5 pide alıyormuş. Yani 200 gramlık pideden 500 gram. Bugün 12,5 gram pide alıyor 1 lira. Yani şu kadar, tırnak kadar pide. Bir ince dilim ekmek 20 gram, 1 lira bugün 12,5 gram pide alıyor. 500 gramdan 12,5 grama gelmiş. Geçen gün Etimesgut'ta 'Bu Sofra Hepimizin' diye Kadın Kollarımızın iftarında, Ramazan'ın ilk gününde Mansur Başkanımızla birlikte konuşuyoruz. Pidenin enflasyonundan bahsederken ben dedim ki, duydunuz sizler de 'Tayyip Bey bana kızıyor' dedim. 'Altın hesabını bırak' diyor dedim. 'Emekliler sen gelmeden önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşlarıyla, 2,5'a düşürdün' diyorum. 'Özgür Özel altın hesabını bırak' diyor. 'Ramazan mübarek gün' dedim. 'Tayyip Bey'i üzmeyeceğim, altın hesabını bırakıyorum. Ne hesabı yapayım' dedim. Tam pide hesabını yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, madenler yeniden milletin olacak"

Çayırhan Maden Ocakları işçilerinin eylemi hakkında konuşan Özel, "Mübarek Ramazan ayında onlarca işçi kendilerini Çayırhan'daki madene kilitlediler. Oradan çıkmıyorlar, eylem yapıyorlar. Sebebi bugün yapılacak ihale. 1987 yılında maden açıldı ve gayet karlı bir şekilde işletilirken bundan 20 yıl önce bu maden özelleştirildi. Adeta altın yumurtlayan tavuğu kestiler. Türkiye'nin en zengin kömür yatakları, yanında bir termik santral, bunu bir şirkete verdiler. 20 yıl boyunca bu şirket bu madenden gayet iyi para kazandı. Olmayacak şey oldu. Kesilen altın yumurtlayan tavuk dirildi, bizim kümese geri girdi. Artık hepimiz için yeniden yumurtlayacaktı. Özelleştirmenin günü bitti. İşçiler dört yıldır hallerinden memnun, devlete buranın geçmesinin mutluluğunda. Geleceğe güvenle bakarken bu iktidar bir kez daha Çayırhan'ı özelleştirmeye, altın yumurtlayan tavuğu kesmeye, bunu kendisi borçlandığında dolarla, doların enflasyonuyla, faizlerle borçlanırken milletin malını birine verdiğinde bunu Türk Lirası üzerinden altı yıl faizsiz, Türk Lirası üzerinden altı yıl taksitlere bölmeye niyetlendi ve 18 firma koştu, teklif aldı. Madenciler yürüdüler, eylem yaptılar, açlık grevi yaptılar. Dört ay önce bu işi durdurdular. O gün hükümetten de birçok yetkili gidip sözler vermişti, bugün özelleştirmenin ilk günü. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yöneticilerimizle, milletvekillerimizle birlikte Çayırhan işçilerine olabilecek en büyük desteği verdik. Belediye başkanlarımız hep birlikte gittiler, kol kola girdiler, yürüdüler. Bundan sonra da Çayırhan madencilerini desteklemeye, mücadelelerini omuz vermeye devam edeceğiz. Ama buradan bir kez daha rahmetle analım Deniz Baykal'ı. 1977'de Anayasa'ya aykırı olarak peşkeş çekilen bütün madenleri kamulaştırmıştı. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz: Anayasa'ya göre madenler milletindir, onları işletme görevi devletindir. Özelleştirmelerin tamamı haksızdır, hukuksuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi gelecektir, madenler yeniden milletin olacaktır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı "Öcalan" çağrısı sonrası başlayan süreç hakkında değerlendirmede bulunan Özel, "Ve şimdi biz yeniden bu sorunun, bu Meclis çatısı altında çözülmesini savunuyoruz ve bu sorunun bu Meclis'teki demokratikleşme adımları atılarak, Türkiye'de bir büyük demokratikleşme çabasının içine girilerek, kanunlar yapılarak bu Meclis çatısı altında çözülmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. ve bu sürecin tam bir samimiyet, tam bir şeffaflık ve tam bir toplumsal mutabakatla sürdürülmesi gerektiğinin altını kalın kalın bir kez daha çiziyoruz. Kapalı kapılar altında yapılan pazarlıkların, al-ver ilişkilerinin bu milletten ne kadar saklanmak istense de bu milletin her şeyden haberi olanın bunlardan da haberi olduğunu bildiğini biliyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak, başta şehit ailelerinin ve gazilerin, onları temsil eden yapıların bu Meclis'teki komisyonda mutlaka temsil edilmesi gerekiyor. Asla ve asla kişisel ya da partilerin çıkar ilişkilerinin bu sürece alet edilmemesinin, bu süreçte yapılacak işin ikiye ayrılacağını, birincisinin lazım olan yasaların çıkartılıp antidemokratik olan yasaların düzeltilip, ayrıca ikinci iş olarak mevcut yasaların kötü uygulamalarına derhal son verilmesi gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.

"1 milyon 700 bin üyemizi sandık başına bekliyorum"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim hakkında konuşan Özel, "Ben heyetimizle birlikte Brüksel'e doğru yola çıkarken bu mücadele için siz de parti içinde bir büyük demokrasi mücadelesini veriyorsunuz. Çağırdık, 'Baba evine gelin' dedik. O sözü söylediğimden bu yana 150 bin yeni üyemizle üye sayımız 1 milyon 700 bine dayandı. Hepsine 'Hoş geldiniz' diyorum. '23 Mart'ta yapacağımız, yapacağınız ön seçim bu yılın ilk sandığıdır. Ama son sandığı olmayacaktır' diyorum. Bugüne kadar diktatörlerin nasıl gittiklerini biliyoruz. Tek adam rejimlerinin nasıl gittiğini biliyoruz. Biz ülkedeki rejime son vermek için demokrasi ve sandık dışında bir yol bilmiyoruz, asla önermiyoruz. Ama dünyadaki baskıcı rejimler 1 milyon kişinin meydana çıkmasıyla değişiyorsa, onun adına Arap Baharı deniyorsa, 23 Mart'taki Türkiye'nin baharında 1 milyonun üzerindeki üyemizi sandığa bekliyoruz. Türkiye, bir bahar günü başlamıştık. 'Mart'ın sonu bahar' demiştik. Şimdi 23 Mart günü Türkiye baharını başlatmak için demokratik mücadeleyle, bir tek adam rejimini sona erdirecek Türkiye baharı için, 1 milyon 700 bin üyemizi sandık başına bekliyorum. Gelin seçin, tarihe geçin. Gel, seç, tarihe geç. Güç sende, sana inanıyoruz, sana güveniyoruz. Her şeyin çaresi sandıktadır, gelin seçin, tarihe geçin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA