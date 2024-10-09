CHP lideri Özel: "Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık"

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi sonrası ayağa kalkmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok. Görüyorum ki ilk anda partinin yüzde 62'si doğru yaptın diyor" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, maden işçilerinin Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nda gerçekleştirdiği greve katıldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ile ayağa kalkmasına ilişkin tartışmalara değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı için değil bulunduğu makam için ayağa kalktıklarını söyledi. Bunun tartışmalara yol açmasının gereksiz olduğunu belirten Özel, "CHP ayağa kalkmadığında gittiği köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. 'Siz bizi dinlemiyorsunuz ki biz dinleyelim. Siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz size ayağa kalkalım' diyor. Ben yıllardır bunu sahada tespit eden bir siyasetçiyim. Bu konuda da partiyi yönettiğimiz arkadaşlarımızla da ayağa kalkmayan arkadaşlarımızla da bu zorlukları hep konuştuk. Biz ayağa kalktığımızda Erdoğan'ın şahsına ayağa kalkmak değil, cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok. Görüyorum ki ilk anda partinin yüzde 62'si doğru yaptın diyor. Dinleyince yüzde 72'si diyor. Sokakta diğer seçmenlerle temas ettikçe daha çoğu diyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA