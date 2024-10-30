CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel "Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" ifadelerini kullandı.

30.10.2024 09:43  Güncelleme: 10:02
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı.

SICAĞI SICAĞINA NET MESAJLAR

Prof. Dr. Özer'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı yayında sıcağına sıcağına konuyla ilgili net mesajlar verdi.

"6 AY ÖNCE İLGİLİ MAKAMLARDAN TEMİZ KAĞIDI ALDI"

"Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" ifadelerini kullanan Özel sözlerini şöyle sürdürdü "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir."

"OLAN BİTENİN YENİ SÜREÇLE BAĞLANTILI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Olan bitenin yeni süreçle bağlantılı olduğunun farkındayız. CHP'yi başka bir yerde göstermeye çalışanların amaçlarını biliyoruz. Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet edenlerin, Öcalan'ın konuşmasında adı geçti diye bir belediye başkanına gözaltı yapmalarını dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZER HALKIN İRADESİYLE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANIDIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yaptı. Çelik "Prof. Dr. Ahmet Özer bu ülkede dekanlık, rektör yardımcılığı yapmış, devlete hizmet vermiş bir akademisyendir. Esenyurt'u rant için talan edenlere, Esenyurtluyu sefalete mahkum edenlere, Esenyurt'a ihanet edenlere karşı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz! Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

NE OLDU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Belediye binası ve evinde arama yapıldı.

CHP lideri Özel\'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer\'in gözaltına alınmasına ilk tepki

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (58)

  • Mehmet Topal:
    CHP milli güvenlik sorunu chpkk boşuna demiyoruz 237 138 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    Hiç şaşırdık mı (: hayir CHP zihniyeti bu ülkede hiç biir zaman ülke yonetemiyecek bu zihniyet turk düşmanı!!! 204 114 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya bir günde haksızı,kendinden olanı savunma be.Doğruya doğru demeyi öğrenin artık. 199 47 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    suçu yoksa bırakırlar varsa nah bırakırlar endişeye gerek yok 184 42 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    İşte budur! CHP den beklenen cevap. Herif kandilden üst düzey bir it ile temastaymış, bunlarda teslim olmayız çenesi çalıyor. Neyini savunuyorsunuz? 152 51 Yanıtla
  • Yildirim:
    ????????Ne kumpasi ne diyorsun sen her sey ortada ?????? 142 45 Yanıtla
  • mesut uygur:
    özgür bey terör yöneticileri ile görüşmesi tespit edilmiş nasil olacak bu is 146 34 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    yazıklar olsun siz Ahmet özetin tırnağı olamasiniz 42 112 Yanıtla
  • Bu Kim:
    daha ne olsun teror liderlerinden görüşmeleri var bunlara oy verenlerin vay haline 121 30 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Bunların her suçu işlemeye hakkımı varmış 116 22 Yanıtla
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