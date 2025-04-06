CHP Lideri Özel: "Gençlerin umudu için buradayız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Özgür Özel, "Gençlerin umudu için buradayız arkadaşlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21'inci Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayında konuştu. Sivil darbe girişimine karşı direndiklerini belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu delegelerinin sayısı tarihte görülmemiş teveccühü ile bir yılda yüzde 35 artan, 1 milyon 900 bine ulaşan üyelerinin, yüreği bu salonda çarpan, umudunu bize bağlayan milyonlarca vatandaşımızın gelecek hayallerini savunmak için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iradedir, parti olma vasfının yanında tebaa olmaktan çıkarıp eşit yurttaş yaptığı milyonların partisidir. Kısa zamanda büyük bir kalkınmayı başaran, pek çok insan hakkını batılı ülkelerden çok daha önce yurttaşlarına tanıyan bir partidir. Tüm yetkiler elindeyken istese tek parti olarak devam edecekken demokratik seçimlerle ülkeyi tanıştıran, çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, kaybettiği ilk seçimden sonra oğlu Erdal'a yazdığı mektupta, 'Oğlum şüphesiz bu yenilgi benim hayatımın en büyük yenilgisi. Ancak Türkiye demokrasisinin zaferidir. Türkiye'ye demokrasi kalıcı olarak yerleşmiştir' diyebilen İsmet Paşa'nın partisidir. Kendisine ebedi cumhurbaşkanlığı teklif edildiğinde, bu tekliflerde bulunanlar çok oldu, ama 'Benim gayem milletin hakimiyetini ebedileştirmektir' diyerek Meclis'e, milletin hakimiyetine, Meclis'in gücüne vurgu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir" şeklinde konuştu.

"Millet, Ak Parti'yi 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düşürdü"

Demokrasiye olan inançlarının sonsuz olduğunu ifade eden Özel, " Millet karar vermiş, partimiz 47 yıl birinci parti olamamış, tek başına iktidar olamamıştır. Millet karar vermiş, AK Parti 23 yıldır ülkeyi yönetme yetkisi almıştır. Demokraside aslolan milletin kararına saygıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu saygıyı duymuş, hatayı kusuru kendinde aramış, 47 yıl sonra yine bir başarı elde ettiyse demokratik sınırlar içinde ve sandıkta elde etmiştir. Kimin demokrat, kimin olmadığına kazandığında ne yaptığıyla değil kaybettiğinde ne yaptığına bakarak karar verilir. ve biz bugün kazandığında nasıl davranan, kaybettiğinde nasıl davranan bir anlayışı burada hep birlikte mahkum etmek üzere buradayız. 31 Mart seçimlerinde de millet bir karar verdi. Partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan millet, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düşürdü. Partimiz hiçbir parti ile ittifak yapmadan Türkiye İttifakı ile girdiği seçimlerde aşılamaz denilen yüzde 25'lik cam tavanı tuzla buz etti. Yüzde 38 oyla Türkiye'nin birinci partisi oldu. Partimiz Türkiye'nin yedi bölgesinde, nüfusun yüzde 65'ini, ekonomik büyüklüğün yüzde 80'ini kapsayan belediyeleri yönetme yetkisi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yedi bölgesinde il belediyesi olan tek parti oldu. Ne oldu? 'Sivas'ın doğusunda yoksunuz' diyenlere, ne oldu 'Ege'nin hiçbir ilinde yoksunuz' diyecek başarıyı gösterdi ama bu sözü sarf edecek kibri göstermedi" dedi.

"Gençlerin umudu için buradayız arkadaşlar"

Türkiye'yi kutuplaştıranlara karşı kucaklaşmayı sağlayacaklarının altını çizen Özel, "Kibir değil tevazünün kazandığını, bu sonuçların bizi rehavete sevk etmesi yerine, bunu bir galibiyet olarak değil, bir görev olarak ve seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüzü, bunun bir tüketici kredisi değil, önceden harcanmışları ödemek ya da bundan sonra hızla tüketmek üzere verilen bir kredi değil, Türkiye'nin yarınlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra tekrar iktidar olarak, tekrar demokrasiyi kurmasına, muasır medeniyet hedefine yürümesine, ülkenin zenginleşmesine, özgürleşmesine umut olduğunu, buna yönelik bir yatırım kredisi olduğunu, bunun kıymetini bileceğimizi söylemiştim. ve o gece şunu söylemiştim. 'Kafasında bavullarını toplayıp gitmeye karar veren gençler, bir seçim daha bizi beklemeye karar vermişlerdir' dedim. İşte o gençlerin umudu için buradayız arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Anormal siyasetle mücadeleye giriştik"

17 ayda 54 ilde 215 ayrı ziyarette bulunduğunu söyleyen Özel, "54 ile 215 kez gittim. Söz verdiğimiz gibi 9 ülkeye 13 yurtdışı ziyareti yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyada, Avrupa'da bilinirliğini, kabulünü ve bulunduğu örgütlerde en üst noktada temsilini ve o örgütlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de yaşananlarla ilgili, Türkiye'nin haklı tezlerini savunan ve Türkiye'de yapılan yanlışlıkları da demokrasi zemininde hatırlatan hem diplomatik hem de iyi ilişkilere dayanan bir süreci hep beraber yürüttük. Meydanları, kitleleri, üyelerimizi, gençlerimizi sokağa, meydana, mitinge, eyleme hazırladık. Her geçen gün örgütümüzün bu kabiliyetlerinin hızla artmakta olduğunu, organizasyon yeteneğini hızla geliştirdiklerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu devinimin özellikle 18-25 yaş arası gençlerin partiye dahil olma, üye olma sürecine inanılmaz bir ivme kazandırdığını büyük bir memnuniyetle takip ettik. Milletin sandıktaki mesajını doğru okumaya gayret ettik. Millet siyasete 'Kavgayı bırakın, benim derdimi çözün' dediği için anormal siyasetle mücadeleye giriştik. Karşımızdaki partileri, seçmenlerine duyduğumuz saygı, seçmenlerinin bizimle ilişki kurma noktasında gösterdikleri yakınlaşmayı gözeterek, zaman zaman diplomatik ilişkilere, zaman zaman liderlerini aşıp onların seçmenleri ile konuşan bir dili geliştirdik; arkasında durduk. Bu çalışmaların sonucunda partimizi, tüm aşamalarda, tüm araştırmalarda birinci parti tutmaya devam ettik. Geçen yıl Temmuz ayı itibariyle altı büyük firmanın ortalamasında yerel seçimde aldığımız oy oranına, 'Bugün genel seçim olsa tercih edeceğim parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir' cevabıyla ulaştık. Peki karşımızdaki muhataplarımız, bugün ülkeyi yönetme yetkisini elinde bulunduranlar ne yaptı? Demokrasi sınavı biraz önce dediğim gibi kazandığında değil, kaybettiğinde verilir. İktidar partisi, ilk kez kaybettiği seçimlerden sonra yaptıklarıyla kaybetmenin sınavından geçemediğini bütün dünyaya göstermiştir" dedi.