CHP lideri Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'şeriat\' cevabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamalarına değindi. "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün... Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ferdi Zeybek olduğunu açıkladı.
Yerel seçimler yaklaşırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da Büyükşehir ve 17 İlçe Belediye Başkan adayını tanıttı.Atatürk kapalı spor salonunda düzenlenen toplantıda Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur." açıklamasını eleştirdi.
Özel, "Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyorlar, hiçbir şey olmasa bile ortaya bir tartışma atmaya çalışıyorlar. Sen şeriat tartışmasından bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar.
Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum; açlığın, yoksulluğun olduğu bir yere Erdoğan'ın suni gündemlerine katılmayacağız.
Cevap da vereyim; şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün... Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin dilin... O yüzden şeriat, saltanat deyip kendisine son halife diye slogan attırdığın kimsenin kafasını karıştırma." ifadeleriyle yanıt verdi.
"Biliyorsunuz ülke çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. TCMB fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonla mücadele için görevli kurul... Politikaları uygularken bağımsız olacak... Kanun öyle yazmış. Dün gece TCMB Başkanı Gaye hanım kendince istifa etti. Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar.
Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor ancak bu kadınla uğraşmaya başladır. İstifaya zorladılar. Sonunda istifa geldi yerine biri atandı. Şahap gider Hafize gelir, Hafize gider başka biri gelir."
CHP lideri Özel, "Listelerimiz dört dörtlük olmayabilir ama bu değişim inancıyla bu parti değişecek, gençleşecek ve iktidara yürüyecek. Söz veriyorum. Yeni bir yoldayız, bu yol temiz bir yoldur. Ülkenin kaderini değiştirmek, hep beraber zenginleşmek, yoksulluğu bitirmek için hep birlikte yürüyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Yolumuz aklın, bilimin, çağdaşlığın yoludur. Bundan sonra hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üye olacak Türkiye'nin yüzünü güldürecek bir yoldur.
31 Mart seçimleri bu milletin iktidara sarı kart göstereceği seçimlerdir. CHP'yi yalnızlaştırmaya, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. İttifak olsun diye her şeyi yaptık ama saygı duyduğumuz ortaklarımız çeşitli gerekçelerle reddettiler. Bu ittifakı Ankara'da kuralım çok isterdim ama olmadı. Saygı duyuyorum. Bu ittifakı bir CHP'li kuramadıysa on bin CHP'li kuracak." dedi.
Konuşmasını tamamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa belediye başkan adaylarını açıkladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
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