CHP Lideri Özgür Özel: Öğretmen Maaşları Milletvekili Maaşını Geçene Kadar Zam Yok

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP iktidarında, öğretmen maaşlarının iyileştirileceği sözünü vererek, "Buradan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı, milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam alamayacak. Milletvekillerimiz maaşlarına zam yapmak istiyorlarsa, öğretmen maaşlarına zam yapacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle parti genel merkezinde düzenlenen 'Öğretmenler Günü Buluşması'nda konuştu. Programa, Özel'in emekli öğretmen olan annesi Şükran ve babası Talat Özel ile ilkokul ve lise öğretmenleri de katıldı.

Programda konuşan Özgür Özel, Türkiye'de nitelikli eğitime ulaşmanın sınıfsal bir soruna dönüştüğünü ifade ederek, "Çoğu sınıfın öğretmeni yok ama sınıfların artık çocukları var ve aldıkları eğitim var. Eğer annenin babanın ekonomik gücü, ailenin ekonomik gücü çocuğu özel okula yollamaya yetiyorsa orada başka bir eğitim alınıyor. Yetmiyorsa orada dünya kadar sorunla ki içinde sağlık sorunları da dahil olmak üzere uğraşmak zorunda kalınıyor. Devlet okullarındaki eğitimin kalitesine maalesef kimse güvenmiyor. Özel okul ücretleri ise artık karşılanamaz durumda ve artık genç, küçücük öğrencilerin ailenin ekonomik durumu kötüleştiği için bundan 2 yıl önce gidebildiği, gönderebildikleri okullara, çocuklarını gönderebilecek gücü kaybettikleri için hep birlikte küçücük çocukların yaşadıkları yeni travmalarla uğraşmak zorundayız" diye konuştu.

'HİÇBİR GENCİN EĞİTİM AMAÇLI SORUNU OLMAYACAK'

CHP olarak, sadece sorunları değil çözümleri de konuşacaklarını dile getiren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. İktidarımızda hiçbir şey bugün olduğu gibi olmayacaktır. Eğitim hakkı bu kadar pahalı, iyi eğitime erişmek sadece zengin ailelerin çocuklarının kavuştuğu bir imkan olmaktan çıkarılacak. Partimizin iktidarında liseyi bitirmiş her genç, en üst düzeyde bir yabancı dil bilecek ve teknoloji kullanımında üst düzey bir yetkinliğe sahip olacak. Hiçbir gencin eğitim amaçlı ya da tatil amaçlı vize sorunu olmayacak. Bugünkü gibi teknolojiye erişim bu kadar zor, bu kadar pahalı ve birileri için ayrıcalıklı bir durum olmaktan çıkarılacak. Öğretmenler bu ülkede mesleklerinin onuruna yakışır maaşlarla çalışacak ve hak ettikleri değere mutlaka kavuşacaklar" dedi.

'HİÇBİR MİLLETVEKİLİ ZAM ALAMAYACAK'

Özel, CHP iktidarında, öğretmen maaşlarının iyileştirileceği sözünü vererek, "Buradan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı, milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam alamayacak. Milletvekillerimiz maaşlarına zam yapmak istiyorlarsa, öğretmen maaşlarına zam yapacaklar. Yedi yaşında dişini fırçalamayı öğreten, burnun aktığında evladının burnunu siler gibi senin burnunu silen öğretmen, senden fazla maaş alamıyorsa bu düzelene kadar CHP iktidarında arkadaşlarımız sabit maaşla bekleyecekler. Öğretmenler iktidarımız geldiğinde bunu hatırlatsın diye ve öğretmenler o maaşa kavuşsun diye tarihin önüne bir söz olarak kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.