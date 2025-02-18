CHP Lideri Özgür Özel: 'Yoksulluk Pandemisiyle Karşı Karşıyayız'

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes bu iktidarın sopasının hedefinde" dedi.

CHP Lideri Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de fakirleşmeyen kimsenin kalmadığını dile getiren Özel, "Eskinin orta direği artık yoksul, eskinin yoksulları ise derin yoksulluğun pençeleri arasında can çekişiyorlar. Bu ekonomik buhranda emekliler, asgari ücretliler kadar mağdur olan kesimlerin başında öğrenciler de geliyor. Yapılan önemli ve bilimsel bir çalışma, Eylül 2024'te üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyetinin 22 bin 920 TL olduğunu gösteriyor. Eylülden bugüne resmi enflasyon rakamı altı aylık işlendiğinde, 25 bin TL'ye çıkıyor bu maliyet. Üç öğün beslenme ve barınma giderlerinin bir asgari ücreti aştığı bir ülkede yaşıyoruz. Son yıl okulunu donduran üniversite öğrencilerinin sayısı, pandemide donduranların üzerine çıkmış, geride bırakmış durumda. 2023'te 74 bin, 2024'te de 56 bin üniversite öğrencisi okulunu dondurdu ve geriye gitti. Burada bir yoksulluk salgınıyla, yoksulluk pandemisi ile karşı karşıyayız. Konu o kadar hazindir ki 2022 yılında evladını üniversitede okutacak kudreti kendinde gören 74 bin aile, 2023'te evladına mahcup olmuş, evladı boynunu bükmüş ve memlekete geri dönmüştür" diye konuştu.

"Asgari ücret ilk kez bu sene bir tam altın alamaz duruma gelmiş"

Hatay'daki 222 bin kişiden 215 bininin hala konteynerde yaşadığını ifade eden Özel, "Konutların yüzde 30'unu verdik' diyor, konteynerlerin yüzde 10'u daha boşalmamış. Onu görmeye, gerçekle yüzleşmeye çağırdım ama dinlemiyor. Takmış 'Memleket memleket gezip altın hesabı yapma' diyor. Yapacağım. Sonuna kadar yapacağım. Bak son bulduğum rakam nedir? Asgari ücret ilk 1951'de belirlenmiş. 1951'den bugüne kadar üstünden 74 sene geçmiş, asgari ücret ilk kez bu sene bir tam altın alamaz duruma gelmiş. Bugün Cumhuriyet altını, Anadolu'nun dört bir yanındaki kuyumculara sorulduğunda 23 bin 470 lira. Asgari ücret bunun altında. 74 yıldır ilk kez, asgari ücreti bir altın alamaz hale getiren Erdoğan'ı, ona oy veren ve bu altın hesabını herkesten iyi bilen Ayşe teyzemle Mehmet amcama şikayet ediyorum" dedi.

Emekliye ikramiye tartışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Özel, "2015 yılı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'a giderken önemli bir iddiasıydı. Her emekliye bir asgari ücret tutarında, bir maaş tutarında ikramiye. 'Olmaz' dediler, 7 Haziran'da Meclis çoğunluğunu kaybettiler. Ardından 1 Kasım'a giderken 'Biz de vereceğiz' dediler. 1 Kasım'da yeniden iktidar oldular. Üç sene bu sözlerini unuttular. Tam 2018 seçimlerine girerken bin lira yaptılar. Biz o zaman 'Bir asgari ücret olsun' diye itiraz ediyorduk, bu bin lirayı yetersiz görüyorduk, bin lira yaptılar. O bin lira 2018'den bugüne, yedi yılın sonunda halen 3 bin lira. Şimdi yüzde 50 zam yapsa, olacak 4 bin 500 lira" ifadelerini kullandı.

"11 ayda 11 belediyeye kayyum atandı"

Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyuma ilişkin Özel, "En son bir milyonu aşan nüfusuyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum daha atandı. Dün bunları not almıştık, bugün sabahleyin genel başkanlarıyla da konuştum, EMEP'in, DİSK'in, toplumsal muhalefetin birer parçaları olan pek çok yapının çok sayıda mensubu bir gerekçeyle, oluşturulmaya çalışılan bir algıyla, efendim beş sene önce bir konferansa davetlilermiş, gitmişler. Demokrasi konuşmuşlar, toplumsal muhalefeti güçlendirmeyi konuşmuşlar. Bugün onların her birisinin kapısına polis dayandı, yeni bir operasyon başladı. Kayyum olarak atanan valiler halkın iradesini bir kez daha yok sayarken, buna demokratik itirazlar şiddetle ve yeni gözaltılarla, tutukluluklarla cezalandırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, iki tanesi kendi belediyesi olan, 11 ayda 11 belediye kayyum atandı,

"Herkes bu iktidarın sopasının hedefinde"

Tutuklu gazeteciler hakkında eleştiride bulunan Özel, "Gazetecilere Barış Pehlivan'ımıza, Kürşad Oğuz'umuza, 20 gündür tutuklu olan Suat Toktaş'ımıza, Sedat Selek Hanım'a, Serhan Asker'e 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Hesap ediyorlar ki 'Halk TV'yi susturabiliriz, özgür basını susturabiliriz, gazetecileri sindirebiliriz.' Bugün de aralarında dört gazetecinin de olduğu 52 kişi yeni bir şafak operasyonuyla sindirilmeye çalışılıyor. Bir yandan bakıyorsunuz çok farklı siyasi partilerin genel başkanları, yöneticileri. Bakıyorsunuz Erdoğan'ı defalarca yenmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye başkanları, belediye meclis üyeleri. Bir tarafta muhalif olan tüm gazeteciler. Bir tarafta sendikacılar. Onun yanında TÜSİAD. Herkes birden bu iktidarın baskısının altında ve sopasının hedefinde" diye konuştu. - ANKARA