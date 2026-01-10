CHP'liler Meclis'te "Emekli" nöbetinde! Özel'den destek geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'liler Meclis'te "Emekli" nöbetinde! Özel'den destek geldi

CHP\'liler Meclis\'te "Emekli" nöbetinde! Özel\'den destek geldi
10.01.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı düzenlemesi için "Emekli nöbeti" başlattı. Eylem yapan CHP'li milletvekillerini ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, "19 bin lira olan maaşı, 20 bin lira yapıyorlar. Bu bin liralık yapılacak çalışma, kabul edilebilir bir noktada değil" dedi. CHP'liler emekli maaşı düzenlemesi için daha iyi bir teklif beklediklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı düzenlemesi için 'Emekli nöbeti' başlatan CHP milletvekillerini ziyaret etti.

CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

"DAĞ FARE DOĞURDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Biz de Meclis'in kapalı olduğu bu günde sizi çalıştırmış olduk. Hepinizin emeklerine sağlık. Milletvekillerimiz de normalde seçim bölgelerinde olmaları gerektiği bir zamanda hep beraber Meclis'te nöbet tutuyorlar. Çünkü emeklilerle ilgili 18 bin 975 liralık maaş, buna karşı toplumda oluşan infial, itirazlar var. Biz de ana muhalefet partisi olarak Meclis'i terk etmeyerek, burada bir düzenleme yapılıp, bu maaşlar hiç olmazsa telafi edici bir noktaya gelene kadar kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve iktidar partisini, ittifak ortaklarını, bu konuda harekete geçirmek istedik. Bir ölçüde maksat hasıl oldu, harekete geçtiler. Ama daha sonra dağ fare doğurdu. 'Cuma günü kanun teklifimizi vereceğiz' dediler. Buna memnun olduk. Sonra 19 bin lira olan maaşı, 20 bin lira yapıyorlar. Sadece bin lira için yani, 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşı bin lira verecek. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece ve sadece 'mış' gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer teklif gerçekten olabilecek bir noktada olsaydı, emeklilere örneğin 5'er 6'şar bin lira seyyanen zam verip, hiç değilse hak ettikleri asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı, belki gelecek haftaki çalışmalara kadar arkadaşlarımız giderdi. Bu bin liralık yapılacak çalışma, gerçekten kabul edilebilir bir noktada değil" ifadelerini kullandı.

CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

"BU KANUNU ÇIKARMADAN GİDERLERSE NÖBETE DEVAM EDECEĞİZ"

Meclis nöbetinin süreceğini vurgulayan Özel, "Ben de bugün onlara destek vermeye, Manisa Milletvekili sıfatıyla Meclis'teki yerimi almaya, nöbetin bir kısmına sembolik de olsa iştirak etmeye geldim. Arkadaşlarımızın direnişi, mücadelesi, konuyu gündemde tutmak için çabaları devam edecek. Önümüzdeki hafta teklif geldiğinde komisyonda, ardından Genel Kurul'da daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz. Ne kadar sürecek? Biz önümüzdeki hafta Meclis'in çalıştığı günlerde, Meclis'te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Meclis'i bir kez daha kapatıp, bu kanunu çıkarmadan giderlerse biz tekrar nöbetimizi sürdüreceğiz. Meclis açılana kadar, salı gününe kadar arkadaşlarımız nöbette. Salı, çarşamba, perşembe Meclis çalışırken çalışmalara katılacaklar. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse, arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclis'i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Tbmm Genel Kurulu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Özgür bey eğer bu işi başarırsan dört kişilik aileyiz 4 oydan 2 si sizin söz, millet için çabaladığının karşılığı olarak vereceğiz 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
28 yıl sonra bir ilk Altına yatırım yapan büyük kazandı 28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var “olabilir“ diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 12:55:23. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'liler Meclis'te "Emekli" nöbetinde! Özel'den destek geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.