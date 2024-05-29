CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan'da yapılacak seçimlere Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını davet etti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan'da yapılacak seçimlere Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını davet etti

CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan\'da yapılacak seçimlere Türkiye\'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını davet etti

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan'da yapılacak genel seçimlere katılmaya davet ettiği Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu belirtti. Öztürk, Türkiye'de 9 Haziran'da 166 sandık kurulacağını ve lojistik desteklerin eksiksiz sağlanacağını ifade etti.

29.05.2024 13:13
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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını, Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılacak genel seçimlere katılmaya davet etti.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan'da genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 9 Haziran'da eş zamanlı olarak düzenleneceğini bildirdi.

Bulgaristan'da çok fazla Türk'ün yaşadığını ve iki ülke arasında akrabalık bağları bulunduğunu ifade eden Öztürk, Türkiye'de de özellikle İstanbul, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'da binlerce Bulgaristan vatandaşının yaşadığını söyledi.

Hasan Öztürk, Bulgaristan'daki seçimlerin önemine işaret ederek, seçime üyelerinin çoğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin de katılacağını kaydetti.

Bulgaristan'daki seçimler için 9 Haziran'da Türkiye'de de 166 sandık kurulacağını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Bir toplumu güçlü kılan en önemli şey, o toplumun insanlarının gücünü, demokrasi ve ortak yönetişimle birleştirmektir. Bulgaristan'ın tüm siyasi unsurlarının, Bulgaristan'ın tüm etnik kimlikleriyle birlikte ülkenin geleceğini ortak kuracakları bir hükümetle ileriye taşımaları için çağrı yapıyorum. Türkiye'de, Bulgaristan vatandaşlığına sahip yaklaşık 300 bin vatandaşımız var. 9 Haziran'daki seçimler için Türkiye genelinde de 166 sandık kurulacak. Konsolosluklar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerimizin de desteğiyle tüm lojistik destekler hazır olacak, hiçbir eksiklik olmayacak. Güçlü ve daha demokratik bir Bulgaristan için tüm Bulgaristan vatandaşlarını seçime katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan'da yapılacak seçimlere Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan'da yapılacak seçimlere Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını davet etti - Son Dakika
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