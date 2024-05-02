CHP Milletvekilleri Aydın İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekilleri Aydın İl Başkanlığını Ziyaret Etti

CHP Milletvekilleri Aydın İl Başkanlığını Ziyaret Etti

CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, partilerinin il başkanlığını ziyaret etti. Milletvekillerinin ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Milletvekili Tezcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Karakoz ise sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Yıldız da yerel seçimlerde koordineli çalışmalarından dolayı parti yönetimine teşekkür etti. İl Başkanı Hikmet Saatçı ise seçim sürecini başarıyla atlattıklarını belirterek, genel seçimlerde iktidar olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

02.05.2024 16:49
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CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, partilerinin il başkanlığını ziyaret etti.

Milletvekillerinin ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Milletvekili Tezcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Tezcan, "Umut veren, kaygı bulutlarını kaldıran sonucu seçmenlerimiz ortaya çıkardı. Aydın'da ve bütün Türkiye'de esaslı bir değişime ihtiyaç olduğu mesajı sandıkta karşılığını buldu. Vatandaşımız hükümetteki değişim ihtiyacının hem işaretini hem de müjdesini verdi." ifadelerini kullandı.

Karakoz ise sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yıldız da yerel seçimlerde koordineli çalışmalarından dolayı parti yönetimine teşekkür etti.

İl Başkanı Hikmet Saatçı ise seçim sürecini başarıyla atlattıklarını belirterek, genel seçimlerde iktidar olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekilleri Aydın İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika

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