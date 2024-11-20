CHP Milletvekillerinden İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Kayyım Tepkisi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekillerinden İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Kayyım Tepkisi

CHP Milletvekillerinden İçişleri Bakanı Yerlikaya\'ya Kayyım Tepkisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kayyım atamaları nedeniyle protesto düzenledi. Arbede yaşanan oturumda, milletvekilleri 'Kayyum halk iradesine darbedir' yazılı pankartlarla tepki gösterdi.

20.11.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri öncesi CHP milletvekilleri Bakan Ali Yerlikaya'ya 'Kayyım' atamaları nedeniyle tepki gösterdi. CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'nın salona girişine engel olmaya çalışması üzerine arbede yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 2025 yılı bütçe teklifi üzerine sunum yapmak için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. CHP'li komisyon üyesi milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasını protesto etti. Ellerinde 'Kayyum bütçesine hayır', 'Kayyum halk iradesine darbedir' yazılı dövizler taşıyan milletvekilleri, Bakan Yerlikaya'ya tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Arkadaşlar bu kayyımı, milletin iradesine yaptılar. AK Parti'nin belediyeleri FETÖ'den görevden alındığında onlara kayyım atamadılar, Meclis'te seçtiler. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nı tutuklayıp, kayyım atadılar. AK Parti'li, MHP'li belediyelere farklı uygulama, CHP'li belediyelere farklı uygulama. Biz de bugün kayyımın ne anlama geldiğini İçişleri Bakanına anlatacağız. Bu, milletin iradesine bir darbedir. Millete karşı yapılmış bir darbedir. 2019'da denediler başarılı olamadılar, bunda da başarılı olamayacaklar. Hodri meydan diyoruz" dedi.

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önüne geçip, komisyon salonuna girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada, Bakan Yerlikaya ve beraberindeki grup ile CHP'li grup arasında arbede çıktı. Yerlikaya, önündeki grubu itekleyerek salona girmeye çalıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Sen kimi ittiriyorsun' diye tepki gösterdi. Arbedenin ardından komisyon salonuna giren Yerlikaya, sunumuna başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşmeleri tartışmalarla devam ediyor.

Kaynak: DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanı, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekillerinden İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Kayyım Tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekillerinden İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Kayyım Tepkisi - Son Dakika
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